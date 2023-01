Afectats pel Glòria encara esperen resposta: «Hi ha famílies sense casa des de fa tres anys»

Si plou, a la caravana

La caravana on una família de Cànoves ha d'anar a viure quan hi ha previsió de tempesta Foto: Cedida

El 22 de gener del 2020 , sis famílies del barri de Ca l'Esmandia depatien amb severitat els efectes del. Dues cases es van enfonsar pel desplaçament de les terres del vessant de la muntanya i la resta van quedar seriosament afectades. Fa dos anys ja denunciaven la seva situació i ara, tres anys després, lamenten que continuen sense solució ni respostes.: ni de les asseguradores ni del Consorci de Compensació. Una d'elles va denunciar la companyia asseguradora, però va perdre la demanda. I l'altra família està a l'espera d'iniciar un altre procés legal. Els veïns de les parcel·les afectades del carrer Josep Vicenç no van perdre la casa, però teneni fa tres anys que tenen por que, si torna a haver-hi una tempesta o temporal, els seus habitatges s'enfonsin.Un dels afectats és en Xavier, que explica que encara viuende lloguer a Cardedeu, però que: "Hem de pagar la hipoteca, l'IBI, les factures i les taxes. Ens ho cobren tot igual", lamenta a. En Xavier també critica que "ningú ha mogut fitxa" per ajudar-los, ni l'Ajuntament: "Argumenta que és un tema privat i ens ve a dir que ens busquem la vida". Tampoc els ajuda el Consorci de Compensació: "Diuen que els corriments de terres són els que van causar les destrosses, però que, i que l'aigua no va pujar per sobre el nivell freàtic, però és que això no pot passar! Vivim en un turó!", exclama.En el seu cas, no descarta cap via per aconseguir justícia: ". Hi ha una inoperativitat claríssima de l'Ajuntament, perquè estan avisats dels riscos que hi ha. Però volem deixar clar que no estem obcecats amb ells, que respongui l'administració o l'organisme que sigui, però és que", explica desesperat. Aquest veí reconeix que la situació és complicada de seguir: "Sents una absoluta impotència. Veus que no es mou res, ni havent-hi el risc que hi ha a la mínima que plogui de forma important", relata.Una altra de les famílies afectades és la del Sergi Ruiz. En un primer moment van marxar, però fa un any i miga la casa afectada perquè no podien assumir pagar dos habitatges. Explica aque, en el seu cas, l'afectació és al subsol, que de retruc acaba afectant l'immoble: "Vivim angoixats i. Tenim esquerdes a tota la casa i el jardí", alerta. També avisa que ells i altres famílies van encarregar un estudi que els advertia que, en cas que hi hagués un altre temporal, hi havia perill: "Quan veiem que hi ha una previsió de pluja crítica,. L'Ajuntament simplement ens ha recomanat no viure a la casa, però com que no declaren els terrenys com a zona catastròfica tampoc podem reclamar a les asseguradores. És un peix que es mossega la cua", lamenta. "", diu.El Sergi, com el Xavier, també carrega contra el paper del consistori: "Vam anar a la Síndica i, fa 15 dies, ens va comunicar que encara espera resposta de l'Ajuntament. Quan és la seva obligació. I a nosaltresque vam entrar", expressa, i alerta que no es pot argumentar que és una responsabilitat privada: "Malauradament, hi ha. Ara l'Ajuntament farà un estudi hidrogeològic, però al que ja vam encarregar nosaltres quedava clar que hi ha zones que tenen la mateixa situació que les que van caure", avisa. I recorda el cas de l' home que va morir fent obres en un terreny : "Va dur a terme males pràctiques, sí, però el que estava fent era treure aigua! S'han de mirar les afectacions que ja hi ha als terrenys", demana.El veí explica que el consistori ha parlat amb l'Agència Catalana de l'Aigua, que els va derivar a l'Institut Cartogràfic i Geotècnic, i reconeix que"Però és qüestió d'insistir", conclou, lleugerament esperançat.

