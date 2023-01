Junts demana a ERC claredat amb la direcció del país: «Des del despatx volen la B-40, però des de fora no»

El secretari general de Junts,, ha demanat aque "aclareixi cap on vol portar el país". En un acte a Sant Cugat aquest diumenge, ha constatat que no s'entén si els republicans defensen o no la B-40 : "Si estan a un despatx la volen i si estan fora, no la volen. És un embolic", ha manifestat. Al míting també hi ha participat el candidat a Barcelona,, que ha subratllat que li fa "il·lusió" ajudar a "consolidar"com "un partit fort". Alhora, però, ha lamentat que la capital catalana hagi "perdut lideratge", i ha afegit que "a veure si traiem la Colau d'una vegada", en referència a l'alcaldessa i candidata dels Comuns.Des d'una sala dels Cinemes de Sant Cugat, Turull ha donat el tret de sortida del míting de precampanya del cap de llista a la localitat,, i ha parlat del "famós Acord de Claredat" que defensen ERC i el president de la Generalitat, Pere Aragonès. El secretari general de Junts ha subratllat que hi ha partits que "haurien d'aclarir" cap on volen portar el país, i en concret si volen o no la Ronda del Vallès.En clau municipal, Turull també ha manifestat que al capdavant dels ajuntaments hi ha d'haver les "millors persones", sobretot pel que fa a l'actitud, per fer front a les "exigències, necessitats i reptes" dels pobles i ciutats. "Cal una actitud positiva", ha reiterat. Just després ha pres la paraula el candidat a Barcelona, que ha explicat que, i presentar-se com a cap de llista de Junts a la capital: "Em deien que hem de treure la Colau. Doncs a veure si la traiem d'una vegada", ha exclamat.Trias ha deixat clar que li fa "il·lusió" consolidar Junts com un "partit fort" per fer que "les coses vagin endavant" i ha conclòs que està disposat a ajudar "al màxim", si bé el seués guanyar les eleccions del 28 de maig. El polític conservador ha asseverat que, però que, si Colau continua a l'alcaldia, la ciutat sortirà perdent: "Era una ciutat admirada. Però hem perdut tant lideratge que l'alcaldessa no parla ni amb Sant Cugat. Això", ha apuntat.

