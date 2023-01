Djokovic atrapa Nadal en la cursa per ser el tenista amb més Grand Slams

El tenista serbiha conquistat aquest diumenge el seu, primer Grand Slam de la temporada, després de guanyar a la final al grec Stefanos Tsitsipasen tres sets (6-3, 7-6(4), 7-6(5)), cosa que li permet ascendir al, alçar el Grand número 22 de la seva carrera esportiva i igualar el mallorquí Rafa Nadal.El balcànic, que arribava al seu certamen favorit com a número cinc del rànquing ATP, ha necessitatper tornar a derrotar el tenista hel·lè en una final d'un Grand, com ja va passar a Roland Garros el 2021 -on va aconseguir remuntar un 0-2 en sets-, i per colar-se de nou a l'Olimp del tenis masculí mundial.En prendre el testimoni de Nadal, campió a Melbourne el 2022, Djokovic ha pogut, tot després d'alçar el seu dècim entorxat a la Rod Laver Arena (2008, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016, 2019, 2022, 2021 i 2023). Ara, tots dos compartiran el cim històric del tenis, almenys fins a Roland Garros. A més a més, amb el seu triomf -el dècim en les deu finals disputades a Melbourne-, el serbi ha recuperat el número u del món, rellevant al murcià, que havia ascendit pel cap alt després de guanyar el US Open de 2022.Ple de confiança, Nole ha saltat a la Rod Laver Arena i ha aconseguit trencar en el quart joc el servei de Tsitsipas, que prèviament havia salvat dues boles de break, un cop suficient per adjudicar-se el primer parcial. El balcànic ha desaprofitat l'única oportunitat de trencament de la segona màniga i la resistència del grec,, l'ha obligat a disputar el, on el ja número u del món no li ha donat opció a res.Un trencament per a cada contendent ha marcat l'inici del set definitiu, i novament el desempat ha dictat sentència. El 5-0 de sortida del serbi -que- ha estat gairebé definitiu i Melbourne ha tornat a rendir-se a l'encant del seu rei.

