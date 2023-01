Mor d'hipotèrmia l'actor Noureddine El Attab als 39 anys

Lamentamos la pérdida de Noureddine El Attab, actor residente en #Castelló. Desde el @AjuntCastello colaboramos en el cortometraje ‘Guiones sin papeles’, que dirigió en 2021 sobre la realidad de los menores migrantes. Un abrazo a la familia en un día tan triste. ❤️ pic.twitter.com/CNDOCS2QgU — Amparo Marco Gual (@AmparoMarcoGual) January 28, 2023

Commoció al món de l'entreteniment. L'actor d'origen marroquíha mort aquest dissabte a causa d'unasevera. Segons ha confirmat la seva agència de representació, el cos de l'intèrpret, de, ha estat trobat al voltant de les 5:00 de la matinada, al costat del Club Nàutic. Ràpidament, s'han activat els equips d'emergència, que l'han traslladat fins a l'Hospital General de Castelló, on han intentat reanimar-lo, però sense èxit.Tal com ha informat l'agència EFE, citant fonts sanitàries i de la Guàrdia Civil, l'artista, famós per les seves intervencions a La que se avecina i El Príncipe,de la seva propietat. Els cossos de seguretat ja investiguen els motius que han pogut provocar la caiguda que ha provocat el fatal desenllaç.L'alcaldessa de Castelló (on actualment residia El Attab),, ha lamentat en un missatge difós a les xarxes socials la seva mort, i ha recordat que l'Ajuntament va col·laborar amb el curtmetratge Guiones sin papeles, que l'artista va dirigir fa tot just dos anys sobre la realitat dels menors migrants.

