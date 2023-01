VÍDEOS | Espectacular incendi que destrueix una altra església històrica d'Europa

A fire has destroyed a heritage-listed church, St Mark's in St John's Wood, northwest London.



Eighty firefighters and 12 fire engines were on the scene.



Full story: https://t.co/FrPIz8tGXG pic.twitter.com/H3RKrllFsp — Sky News (@SkyNews) January 27, 2023

Crews are continuing to tackle the church fire in #StJohnsWood and are using our 32-metre turntable ladder as a water tower. Please avoid the area whilst we make the scene safe https://t.co/PfRfeMugRc pic.twitter.com/8STLKQnKox — London Fire Brigade (@LondonFire) January 27, 2023

A l'abril farà quatre anys del devastador incendi a la catedral de Notre-Dame de París, que va causar danys a l'edifici. El temple, però, ja té un pla per rehabilitar-se . Aquest dijous a la nit, una altrava patir les conseqüències de les flames, que la van destruir per complet:, al nord-est de Londres.El foc va provocari va obligar a confinar els veïns, així com que tanquessin portes i finestres de les seves llars. Segons van informar els Bombers de la capital anglesa,. Entre la vuitantena de dotacions que es van desplaçar fins al punt hi havia un camió escala de 32 metres i un altre de 64, els més alts del continent.I és que l'alçada de les flames va ser molt elevada. El cos va rebre. Es desconeixen les causes i ja estàquè va originar-lo, però des dels Bombers es va apuntar que les esglésies tenen molt elements de fusta, cosa que permet propagar el foc.L'església de Sant Marc,, i que l'organització nacional per a la preservació d'aquests santuaris la va definir com. Està vinculat a la, concretament, al seu fill, el príncep Leopold. Curiosament, es troba molt a prop dels famosos estudis d'Abbey Road.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor