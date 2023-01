Diumenge amb molt fred i remuntada de temperatures dilluns

Cel sense núvols i només nevarà a l'Aran

Catalunya està sotmesa per una onada de fred que està fent caure el mercuri dels termòmetres per sota de la marca dels zero graus en moltes comarques i està provocant importants glaçades. Aquest diumenge les temperatures es mantindran molt fredes, tot i que només es preveu que nevi a l’Aran. Els termòmetres començaran a remuntar demà dilluns.El cel es mantindrà serè al llarg de diumenge, a excepció del vessant nord del Pirineu, on veuran poc el Sol. Si hi ha núvols a la resta del territori, desapareixeran completament el diumenge. Al seu torn, la neu donarà treva i només descarregarà a la Vall d'Aran, de manera minsa.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor