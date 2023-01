La Casa del Bacallà fa 100 anys: història d'un singular negoci familiar entregat a la clientela

Miquel Ventura despatxant una clienta Foto: AFT

Comencem pel principi: la Marieta de la botiga

Serafina Bové i Salvador Fontanet. Foto: Arxiu familiar

La Guerra: "Si no vam petar llavors, ja no petarem"

1952 i 1993, anys de canvis de cicle

D'esquerra a dreta: 1. Josep Fontanet amb la seva cosina Ventura; 2. Josep Fontanet amb Rosa Fontanet; 3. Josep Fontanet darrere el taulell. Foto: Arxiu familiar

Montserrat Fontanet, Elisenda Sitjes i Amadeu Sitjes Foto: Arxiu familiar

El bacallà, de protagonista absolut a compartir aparador amb els plats preparats: "Ens hem hagut d'adaptar als nous temps"

Mare, àvia i nét comparteixen l'estima per la botiga Foto: AFT

"Tu també treballes aquí?", li pregunta una senyora d'uns 70 anys llargs, ben abrigada, mentre s'atura davant de, al bell mig delde Manresa. "Sí! Soc el rebesnet de la dona que va obrir la botiga", li respon el noi jove des de l'entrada de l'establiment, amb un somriure. "Doncs que sàpigues que és la meva preferida de tota la ciutat; ja hi venia a comprar amb la meva mare!".D'escenes com aquesta, el(el noi jove de la conversa) n'ha viscut a grapats: "molta de laque tenim fa molts anys que ve, i quan veuen que elva passant, se n'alegren d'allò més, ja no només pelque venem -que també-, sinó per com atenem i per laque tenim", explica. Una història que, sense anar més lluny, el febrer d'aquest 2023 arribarà alsde vida (i fins i tot una mica més, ja us ho explicarem), una edat que pocs comerços aconsegueixen, ja sigui perquè el producte que oferien ha quedat obsolet, perquè ningú n'ha volgut agafar les regnes o per motius econòmics.Per fortuna, La Casa del Bacallà tindrà corda per, com a mínim,. El Miquel ara téi té claríssim que, tot i haver estudiat Història a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), el seu futur professional està darrere del taulell del negoci que elva entomar, la seva. "Vaig estar un temps vivint fora de, i quan vaig tornar i vaig entrar a la botiga, em va envair unaque feia anys que no sentia; vaig redescobrir l'", assegura, tot afegint que "el que fem aquí va molt més enllà de vendre un producte; és unamolt diferent a la que estem acostumats".És aquesta joia de sentir que "soc on vull ser", el motor que ha empès el Miquel a organitzar, juntament amb l'-la seva mare i l'altra ànima de La Casa del Bacallà- unaper commemorar elde l'establiment que tindrà lloc ela la placeta que hi ha just davant del forn de pa Montlló, al mateix carrer Sant Miquel, a uns escassos metres d'on es troba la botiga.Al començament de l'article hem explicat que el Miquel Ventura té la carrera d'. De fet, aquesta inquietud de saber d'on venim per entendre cap on anem, el jove l'ha tingut tota la vida. Per això, quan va assabentar-se que abans que la seva rebesàvia Serafina agafés el negoci l'any 1923, en aquell mateix local del carrer Sant Miquel ja hi havia una tenda deque, a més, regentava unaseva, va voler indagar una mica més."Sempre havia sentit a parlar de lade la botiga, però no en sabia gaire cosa més a banda que havia mort de jove, que s'havia casat i que no havia tingut descendència", relata Ventura, que continua: "Jo el que volia era saber si el negoci el va obrir ella sola o amb el seu marit, i quant temps havia estat darrere del taulell". Amb la biografia de la Marieta () més o menys controlada, el que li faltava llavors era buscar informació sobre el seu marit,Després de localitzar-lo entre elsdels carrers de Manresa, va posar-se a resseguir lade cadascun dels seus parents "per veure si encara en quedava algun de viu que em pogués aportar més dades". I voilà! Resulta que una neboda seva encara estava viva i residia molt a prop de Manresa. "Vaig posar-m'hi en contacte i vam quedar que l'aniria a visitar".El que no s'esperava el Miquel era que el que li ensenyaria aquella neboda de Baltasar Cornet seria determinant per a la seva: "Era la seva, datada del setembre de 1918. Va morir amb 30 anys per". El text feia constar que ladel difunt s'ubicava al carrer Sant Miquel, 12, en una "tenda de pesca salada". Estava clar, doncs, que abans de l'anyla botiga ja estava oberta. Això vol dir que el negoci ja fa cinc anys com a mínim que passa dels cent.Pel que fa a Maria Solé, va morir el, amb 39 anys. I és aquí on entren en escena Serafina Bové i, els rebesavis. "La Marieta tenia dos germans, i tots dos regentaven botigues de pesca salada. Per això, quan es va morir, i com que no tenia descendència, van proposar als meus rebesavis de fer-se càrrec del negoci del carrer Sant Miquel, tot i no saber res de pesca salada", assenyala Ventura que, a tall d'explica que "el primer diumenge que van obrir van estar molt contents perquè van fer més dede caixa, que era el que elsde la zona els havien dit que farien com a màxim"."La Serafina i el Salvador van tenir dos fills: lai el(el Pepitu), el meu besavi, que va néixer l'any 1906". Quan aquest darrer tenia 26 anys, el seu pare mor per problemes cardíacs i ell agafa les regnes del negoci juntament amb la seva mare i una cosina paterna,. "La botiga va passar de dir-se Pesca Salada Salvador Fontanet a anomenar-se Pesca Salada de la Señora Viuda de Salvador Fontanet, tot i que gràcies a unaque tenim de 1933, vam descobrir que ja se la coneixia com La Casa del Bacallà", puntualitza el jove historiador, que també data d'aquesta època laque encara ara presideix l'establiment, "i que va ser un encàrrec del meu besavi Pepitu a l'manresà".... I va arribar la. "Va ser una època de moltes; si no vam petar llavors, ja no petarem". A la cruesa dels primers anys de conflicte ("no hi havia bacallà; només teniende les Canàries, de baixa qualitat"), se li va sumar que l'any"van cridar el Pepitu a anar al". Mentre ell va ser fora (un any, aproximadament), la germana gran de Ventura,, ajudava de tant en tant a la botiga.Quan Josep Fontanet Bové va tornar de la Guerra, es va casar amb Rosita Fontanet Copons i van tenir dos fills: eli la. Aquesta darrera -"la meva"- era una gran: "tot i que ajudava a la botiga, no va voler deixar l'escola, que li encantava i treia molt bones notes", celebra el Miquel.Poder compaginar els estudis amb la feina, però, no l'hi va durar gaire: el, ambencara no, va veure's obligada a deixar l'per dedicar-se íntegrament al, ja que es van ajuntar diverses circumstàncies familiars que van fer necessària la seva presència darrere el taulell (entre les quals en destaquen les morts de la seva àvia Serafina i de la seva tieta paterna,). "A casa sempre diuen que el 1952 va ser un any molt complicat", lamenta el jove, mentre destaca que tot i els contratemps, la botiga va seguir oberta, i gairebé sempre amb el Pepitu darrere el taulell: "la gent de més de 40 anys segur que el recorda, ambi, al damunt, unde color beix".Fent tàndem amb el seu pare, Montserrat Fontanet Fontanet va creixent a l'obrador de La Casa del Bacallà. L'anyes casa amb("el meu avi") i tenen "la meva mare, l'Elisenda, que es podria dir que va criar-se dintre de la botiga".El punt d'inflexió de tot plegat va arribar el, any en què va morir el Pepitu. "Fins llavors ell era qui regentava el negoci, i la meva àvia i la meva mare van haver de repensar com encaraven aquell"; un cicle no exempt de: ¿Què fem; seguim? Sí, ho farien, per tot el que aquell petit establiment representava per a la família però també per la relació i l'amb la clientela."Tres anys després d'aquellavaig néixer jo, que es pot dir que he crescut amb l'olor de lai lesimpregnada a la pell", somriu Ventura. Des de ben petit -i tret del temps que va estar vivint i treballant fora de Manresa-, "m'hemolt amb tot el que té a veure amb el negoci, ja no com una obligació, sinó perquè m'ho passo pipa".A principis del segle passat, a les botigues de pesca salada s'hi venia, essencialment,. En el cas de La Casa del Bacallà, ben aviat també van començar a comercialitzar-hia granel i altres tipus de. "Fins a la dècada dels cinquanta, aproximadament, la gent comprava el bacallà sencer, amb, lai la, i se l'arreglava a casa", explana Ventura, que, parafrasejant la seva àvia, comenta que "quan l'anyvam començar a vendre, va ser tot un succés perquè fins aleshores era impensable que això no ho fes cadascú a casa seva".Entre els, i coincidint amb la incorporació més massiva de lesen el(que es traduïa en menys hores de ser a casa per fer les feines de la llar, en aquell moment competència exclusiva i obligada del gènere femení) "vam adonar-nos que la clientela cada vegada ens demanava més coses ali que no tinguessin espines".Pels volts del, en el marc de la segona reforma que la família va fer al local, "vam posar-nos a comercialitzar". Va tenir tant d'èxit, que van decidir ampliar horitzons i estrenar-se en els. "Vam començar amb el bacallà amb, ambfarcits de brandada i amb elsde bacallà", però la resposta era tan positiva "que vam seguir provant altres" fins al punt que "fa deu anys que el nostre expositor és".I del bacallà que tenen, concreta el jove, "el". "A vegades, amb la meva mare diem: «Si l'avi Josep ho veiés, se'n faria creus», però és el que hi ha; tot canvia i ens hem hagut d'".Actualment, lesde La Casa del Bacallà són la brandada ("aquest Nadal n'hem venut com mai"); les croquetes i els bunyols, i el bacallà amb samfaina. "És tan gran lade saber que entrem a casa de tantes persones que gaudeixen menjant gràcies a nosaltres...! I, si us plau!", exclama Ventura.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor