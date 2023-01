El Barça sua per guanyar al Girona (0-1) i consolida el liderat a la lliga

Elha guanyat aquest dissabte alen un partit travat i patit que s’ha resolt a la segona part gràcies a un solitari gol de Pedri, que avui complia 100 partits de blaugrana.La primera part ha estat molt disputada, però sense ocasions clares per a cap dels dos equips. El Girona ha intentat arribar a la porteria de, però els defenses blaugrana (avui de groc amb la nova samarreta de la senyera) han tallat bé les pretensions de profunditat dels davanters.Els culers, per la seva banda, han mantingut un joc molt estàtic i no han trobat espais per córrer a l’esquena dels defenses gironins. Laal minut 20 ha llastat dels de, que només han disposat de dues ocasions d’, cap d’elles molt clara. Amb l’empat a zero s’ha arribat a la mitja part.A la represa, el Barça ha pressionat l’àrea rival gràcies, en bona part, a l’entrada de, que li ha donat a l’equip més perillositat per la banda. Precisament d’una centrada seva ha arribat el gol de, que ha rematat a plaer una pilota que no ha pogut aturar el porter local. El gol ha espavilat el Girona, que ha estirat línies per intentar marcar l’empat, i a punt ha estat d’aconseguir-ho. La defensa blaugrana s’ha hagut d’escarrassar per evitar la igualada. Entre això i el poc encert dels davanters locals, el resultat ja no s’ha mogut. Fins al final ha hagut de patir el Barcelona, que tampoc ha aconseguit controlar el matx després del gol.Amb els tres punts aconseguits, el Barça es posa momentàniament a sis punts del, que encara ha de disputar el seu partit en aquesta jornada.

