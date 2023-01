Junqueras sosté que només apostar pel referèndum farà que la comunitat internacional «acompanyi» Catalunya

Congrés nacional, amb el "cap ben alt"

La unitat a les files d'ERC continua sent imbatible. Així ho ha demostrat el 29è congrés nacional que el partit ha celebrat a la Fira de Lleida. El nou full de ruta per als propers quatre anys , que persisteix en la via del diàleg, proposa un referèndum inspirat en la via Montenegro i que aposta per aliances amb les esquerres espanyoles per assolir-lo, però també del món internacional. El tancament del congrés, com és habitual, l'ha protagonitzat el president del partit,, que ha assegurat que l'autodeterminació s'assolirà si altres pobles i països es fan seva la causa independentista: "Si la nostra causa democràtica també és la seva, és molt més fàcil que ens entenguin, però també que ens acompanyin i reconeguin".Què passa, però, amb la taula de diàleg? El president dels republicans ha insistit que la via de la negociació continua sent la "més eficaç", però també ha constatat que si la taula no avança perquè la Moncloa l'esgota, existiran altres vies com la internacional que reivindica. Sigui com sigui, ha tret pit, una vegada més, d'haver aconseguit que l'estat espanyol hagi reconegut l', i ha convidat a la resta d'independentistes a acompanyar-los a remar per avançar cap al referèndum, que s'ha d'articular a partir de l'. "Oferim la nostraa tots aquells que tenen l'objectiu, però no saben ben bé com assolir-lo", ha assenyalat el líder del partit.En aquest sentit, ha assegurat que la "recepta" i les "solucions" per al moment actual passen per l'articulació de "" al país, construint grans "espais democràtics" i capaços d'interpel·lar una "enorme diversitat". Aquest és el paper que vol protagonitzar ERC, lluny de la via que fan servir altres partits, a parer seu: "Per què treballar per un partit quan pots treballar per un país?", ha expressat, en la seva voluntat de continuar governant a les institucions del país. Però també, amb la intenció de liderar la coordinació independentista davant la "falta d'estratègies" de Junts i la CUP."El nostre objectiu paga la pena. És el que genera més consensos a casa nostra, i el que permet l'acompanyament internacional, que és imprescindible. I no sabem veure altres camins ni entendre que ningú ens estigui explicant una alternativa. Però aquest no és un retret, és una oportunitat per reconstruir majories democràtiques", ha afegit Junqueras. Un "" és el que augura si, finalment, l'independentisme col·labora sota aquesta estratègia. "", ha afegit, per tot seguit assegurar que aquesta, és una "causa col·lectiva".La jornada s'ha allargat de les nou del matí fins passades les sis de la tarda, i la benvinguda l'ha donat el president de la Generalitat,, i la portaveu. Han reivindicat la "lliçó" que ha donat el partit després d'haver pres "decisions complexes" i haver assumit el cost de les contradiccions per poder governar, en referència a la cessió al PSC sobre el Quart Cinturó per salvar els pressupostos. Així mateix, han convidat la militància a anar amb el "cap ben alt" després d'aquest moviment. "Vull posar en valor laa l'hora de prendre decisions complexes. Governar no és fàcil. Agraïm l'empatia, la complicitat i la comprensió dels companys de viatge", ha indicat el president.Més enllà de defensar l'estratègia pressupostària i de Govern, els republicans també han fet gala de l'estratègia del. "Asseure el govern espanyol en una taula i que reconegui el conflicte és confrontació democràtica", ha apuntat la secretària general del partit, Marta Rovira, que ha comparegut per videoconferència des de Suïssa. També, ha agafat una de les banderes de Junts -l'anomenada "confrontació democràtica- i hi ha emmarcat la taula de diàleg, estratègia que el partit ha tornat a avalar aquest dissabte, en la línia del que ja es va fer al congrés nacional de 2019, quan es va deixar enrere definitivament la unilateralitat.

