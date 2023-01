Li demanen 10 anys de presó per rebentar-li l'ull a un home amb un ganivet

Lademana 10 anys de presó i una indemnització total deper un manresà a qui acusa d'un delicte deen el judici que se celebrarà el pròxim dimarts a l'Audiència Provincial de Barcelona. Segons l'escrit d'acusació, els fets van tenir lloc el 3 de desembre de 2021 al migdia en un habitatge de Manresa on es trobaven víctima i agressor. En un moment donat va iniciar-se unaentre ells i l'acusat li va etzibar un cop de puny a l'ull esquerre i tot seguit va agafar unde petites dimensions i li va clavar molt a prop del mateix ull.A conseqüència dels fets, la víctima va patir una ferida per tall a la regió malar esquerra, hipema i perforació a nivell escleral del globus ocular esquerre amb sortida de contingut ocular, fractura del sòl de l'òrbita sense signes d'herniació o atrapament muscular amb hèrnia del greix intraorbitari, fractura de la làmina papiràcia amb bombolles d'aire intraorbitari i amb petita hèrnia de greix intraorbitari, hemosè maxil·lar, equimosi i edema palpebral superior i inferior. Per totes aquestes lesions, va haver d'estar 54 dies de baixa, i com a seqüeles, amb hipema, fotofòbia i llagrimeig en el mateix ull, a banda de les conseqüències estètiques.Per aquests fets, la Fiscalia demana per a l'acusat una condemna de, així com 10 anys més sense poder-se acostar a la víctima, i com a, proposa indemnitzacions de 3.540 euros per les lesions infringides, i 152.154 euros per les seqüeles provocades.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor