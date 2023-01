Preocupació a Itàlia per l'atac al consolat de Barcelona i a un vehicle diplomàtic a Berlín

Investigació dels Mossos d'Esquadra

Augment de la seguretat a Itàlia

Laha denunciat aquest dissabte unMeloni ha qualificat aquests incidents d'"actes de violència preocupants" després d'un incident semblant ocorregut el desembre de l'any passat a Grècia, i ha confirmat elde l'edifici on es troba el Consolat a Barcelona i taques a la paret de l'entrada.Laestà a l'espera la informació necessària per llançar una investigació sobre aquests incidents que segueixen a l'incendi, el 2 de desembre, del vehicle de la primera consellera de l'Ambaixada italiana a Atenes, Susanna Schlein. En aquell moment, la primera ministra italiana va expressar públicament les seves sospites sobre l'actuació de "grups anarquistes".Elsestan investigant actualment l'acte vandàlic al consolat italià de Barcelona, que es va produir divendres a la nit. Cap a les 22.30 hores, els Mossos van rebre l'avís i es van desplaçar al consolat, al carrer Aribau, i es van trobar, han explicat fonts de la policia catalana.Les primeres investigacions apunten quei els agents busquen el presumpte o presumptes autors de l'acte.El, s'ha posat en contacte amb l'Ambaixada a Berlín i el Consolat a Barcelona per expressar "la seva solidaritat" davant d'aquests actes i demanat "que s'aclareixi al més aviat possible la dinàmica d'aquests fets criminals".i del personal implicat. Les Policies Locals han realitzat les diligències científiques i d'investigació necessàries. En tots dos casos, afortunadament, no es van reportar ferits", conclou el comunicat.

