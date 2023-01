Ajuntaments afectats per «l'abús» de preus de Visoren encarreguen una auditoria

Dies després de conèixer-se la sentència contra el fons voltor d'Azora per la seva actuació a Granollers,-Bigues, Riells del Fai, Sant Fost, Esplugues de Llobregat, Calaf, Tiana i Canet- fan front comú per emprendrecontra l’actualització de preus que l’empresavol aplicar sobre els llogaters delsque gestiona i que consideren un “abús”.En aquests municipis hi hauria unesque haurien patit una partir d’un increment de les tarifes relatives als consums d’aigua i de gas. Els Ajuntaments encarregaran ara una auditoria de gestió dels pisos per “carregar-se de raons jurídiques” en defensa dels veïns. De moment, els consistoris afectats, a banda d’altres que es podrien afegir en els pròxims dies a aquest front comú -com Cunit, Palafolls o Manresa-, han acordat amb l’empresa unadels augments previstos per un període de tres mesos.En paral·lel, es vol treballar ara de bracet de la Diputació de Barcelona, l’Agència Catalana de l’Habitatge i l’Agència Catalana de Consum per estudiar les accions a emprendre. “No és una problemàtica senzilla perquè es tracta de contractes privats entre l’empresa i els llogaters”, avisa l’alcaldessa d’Esplugues,. L’auditoria, detalla l’alcaldessa, servirà per aclarir si la intenció de l’empresa d’aplicar nous augments de preus per al 2023 és. També s’analitzarà si l’augment retroactiu comunicat al veïnatge, a data 1 de gener de 2022 es pot o no aplicar en els nous rebuts.En general, de mitjana, els augments són de més del 20%, tot i que en alguns casos s’han donat increments molt més exagerats. “Només per escalfar l’aigua calenta, el que a principis de 2022 eren 50 euros, a la tardor ja eren 75 euros i ara”, assegura Díaz. L’alcaldessa d’Esplugues de Llobregat explica que no tots els casos són tan desproporcionats, però defensa que factures com aquestes les ha vist després que alguns veïns i veïnes s’hagin adreçat a l’Ajuntament demanant. L'auditoria, afirma, ajudarà a donar “seguretat i transparència” al veïnatge per poder actuar.Per la seva banda, l’alcalde de Tiana,, recorda que en els pisos afectats hi viuen “alguns vulnerables” i denuncia que l’empresa vulgui fer un “augment encobert del lloguer d’habitatges per una via secundària”.

