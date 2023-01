De jugador de futbol de primera a príncep d'Indonèsia: la història de Jordi Amat

Passar de ser un, formant part de l', a ser, no és una cosa que es vegi tots els dies.(Canet de Mar, 1992) s'ha nacionalitzat indonesi, gràcies a la seva àvia, i s'ha convertit en. El seu rebesavi també va ser rajà de Siau.. No em canviarà molt la vida", explica Amat, que admet que encara no s'ho acaba de creure. Conscient que la sang blava corria per les seves venes, Jordi Amat va decidir mudar-se a la regió i demanar la nacionalitat, la qual li va ser concedida el passat mes de novembre. D'aquesta manera, com a ciutadà de ple dret després de jurar bandera al Ministeri de Justícia i Drets Humans d'Indonèsia, va poder demanar davant les institucions corresponents la seva posició.. El compromís del príncep de Siau amb la nova feina i la seva regió és tal que, segons apunten diversos mitjans locals,per comunicar-se amb els ciutadans de l'illa i amb els seus nous companys. D'aquesta manera, Jordi Amat prova les ganes de complir amb les seves funcions nobiliàries, que, tot i que van arribar a la seva vida de forma completament inesperada, han suposat una

