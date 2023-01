La Moncloa reformarà la llei del «només sí és sí» després de més de 200 reduccions de condemna

, segons ha informat aquest dissabte La Vanguardia. Serà el Ministeri d'Igualtat, que dirigeix Irene Montero qui s'encarregarà de la iniciativa. Tot i que inicialment Podem n'era reticent, el rotatiu atribueix el canvi a la llei a la pressió exercida pels socialistes després de les més de 200fetes pels jutges en aplicació de la norma. El rotatiu, però, remarca que la Moncloa no ha avançat encara cap a on anirà encaminada la reforma.La llei del només sí és sí va entrar en vigor el 7 d'octubre i estableix unai elimina la distinció entre abús i agressió. Amb la norma en vigor, però, alguns jutjats van començar a reduir penes a agressors sexuals en aplicació de la norma. Aquesta mateixa setmana, per exemple, va sortir de la presó un dels agressors sexuals a qui l'Audiència de Lleida va rebaixar la pena aplicant la llei. Se li va reduir la condemna, imposada el 2010, de 15 a 9,5 anys de presó per dos delictes sexuals a dues noies de 17 anys i per un delicte de robatori amb violència.Davant de la revisió de sentències, la Fiscalia General de l'Estat va rebutjar rebaixar les penes si també es poden imposar amb la nova llei, peròdesprés de la llei. A finals del 2022, PSOE i Podem ja van esmenar el text per intentar influir en el marge d'interpretació per part dels jutges.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor