Coneixes el batut de fruites estrella de Karlos Arguiñano? T'omplirà d'energia

Recepta del "batut estrella" d'Arguiñano

2 pomes

2 kiwis

1 plàtan

1 llimona

700 ml d' aigua freda

1 cullerada de mel

Fulls de menta

Espremem la llimona i el posem al vas de la batedora.

Pelem els kiwis, el plàtan i les pomes, els trossegem i els agreguem al vas de la batedora. Hi afegim una cullerada de mel i l'aigua.

Triturem fins a aconseguir un batut homogeni. Introduïm la gerra al frigorífic i el mantenim en el fred fins al moment de servir.

És ben sabut que, i una de les maneres més divertides i eficaces d'ingerir-les és a través de. Durant, el mediàtic cuinerva ensenyar a preparar el seu "batut estrella", que amb quatre peces clau de fruita aconsegueix aportar tota l'energia necessària cada matí.Necessitaràs, com a ingredients principals,. A més, caldrà afegir-liper aportar-li la combinació perfecta per obtenir l'smoothie més nutritiu i gustós. El plàtan destaca per la seva riquesa en, especialmentper la qual cosa funciona molt bé com una font d'energia ràpida. El kiwi ens aporta una quantitat enorme dePer la seva banda, la poma ens aporta hidrats de carboni, fonamentalment en forma de sucres com. També conté quantitats apreciables decosa que fa que compleixi una funció reguladora de l'intestí. La unió d'aquests tres ingredients proporciona un xut d'energia que, alhora, ens proporciona nutrients fonamentals per al bon funcionament del nostre cos.IngredientsElaboració

