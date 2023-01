La propietat d'un xandall acaba en una baralla a ganivetades a Manresa

Agents delshan detingut aquest divendres un manresà deacusat d'un delicte de lesions per clavar-li diversesa la cama a un altre noi de 20 anys durant unaque mantenien al centre històric de la capital del. En la disputa, originada per qui es quedava la propietat d'un xandall, estaven involucrats quatre joves.Els fets han passat aquest divendres al voltant de lesde la tarda a la plaça Milcentenari. Segons els Mossos, els va arribar l'avís d'una baralla que enfrontava tres nois contra un. En el transcurs de l'enfrontament, un dels joves va treure unai va agredir diverses vegades l'altre noi a la cama. Aleshores, un grup d'agents de la policia catalana es van desplaçar directament a laon, segons els anaven explicant, els agressors havien fugit.Allà els van localitzar, però encara no havien trobat la víctima, de manera que no coneixien la. Més tard, el cos va trobar el jove amb laper diverses ferides a les escales d'accés a la mateixa plaça Milcentenari des de la plaça Europa i va ser traslladat a l', on va requerir diversos punts de sutura.Davant la gravetat de l'agressió, els Mossos van arrestar el presumpte responsable de l'agressió per arma blanca, que va ser traslladat a comissaria.en funcions de guàrdia.

