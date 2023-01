Ellie Wilson, la noia que va aconseguir condemnar el seu violador gravant la confessió en secret

Since speaking about what happened to me, I’ve had many people wonder what evidence I had to secure a rape conviction. An important piece was this audio recording which ends with him saying “I feel glad I’m not in prison”. Pretty damning. Sound up 🔊 pic.twitter.com/cHajIdDDe7 — Ellie Wilson (@ellieokwilson) January 5, 2023

La primera violació va succeir quan ella estava inconscient

, (25 anys, Regne Unit) va patir la violació per part de qui era la seva parella,durant cinc anys. Després que els seus familiars i amics, que coneixien els episodis d'abús, li asseguressin que no podria condemnar mai el seu agressor per falta de proves,. A més, el tall de veu ha servit per tal quedesprés de ser culpable de dos delictes de violació el juliol de 2022.per demostrar "com de manipuladors poden ser els agressors sexuals i que poden actuar de manera diferent de portes endins". L'àudio es va fer viral, vist peramb respostes tant positives, defensant la noia, com d'altres donant suport a Daniel McFarlane i a la seva innocència.Els episodis van tenir lloc entre l'1 de gener i febrer de 2018, quan ella era estudiant de Ciències Polítiques i McFarlane, de Medicina a la Universitat de Glasgow. Tots dos eren exitosos atletes.. “A les primeres hores del dia de Cap d'Any del 2018 vaig ser violada mentre estava inconscient per algú en qui confiava. Aquest va ser el començament d'un cicle que va durar anys”, va explicar.Dies abans que el tribunal dictés sentència, Wilson va publicar a Twitter la conversa amb McFarlane que va tenir un any després dels abusos. A l'àudio, la jove li pregunta: “”. Després, ell li respon: “Algun dia us explicaré la veritat, però no avui”. Després, ella li qüestiona com se sent pel que ha fet, i l'abusador li diu: “L'agressor va passar Any Nou 2023 a la presó, com l'Ellie mai s'hauria imaginat. “Crec que això diu molt de la societat”, va afirmar la noia. Així mateix, va dir que va patir atacs personals per part de l'advocat defensor: “Em vaig sentir humiliada i assetjada”.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor