Tyre Nichols, l'enèsim afroamericà assassinat per la brutalitat policial als Estats Units

de la ciutat de(Estats Units) seranper la suposada comissió d'un delicte d'per la pallissa que van propinar a, un jove afroamericà de 29 anys que va morir el passat 10 de gener per les ferides que li van provocar els agents. Nichols va perdre la vida tres dies després que la Policia de Memphis el detingués peramb la seva moto el 7 de gener. Els agents el van arrestar en una parada de trànsit i van fer servir la força per immobilitzar-lo, segons ha informat la cadena CNN.Demetrius Haley, Desmond Mills Jr, Emmitt Martin III, Justin Smith i Tadarrius Bean, acomiadats del cos la setmana passada, s'enfrontaran ad'homicidi intencional sense premeditació, agressió amb agreujants, dos càrrecs de segrest amb agreujants i dos càrrecs de mala conducta. Aquests cinc, es van incorporar a la policia durant els darrers sis anys. La publicació de les imatges de l'arrest de Nichols poden desencadenar, segons les autoritats locals, la violència a Memphis.Els advocats de ladel jove mort han relatat que va ser. Tenia "un sagnat extens causat per una pallissa severa", ha dit textualment el seu equip legal, citant elsd'unaque van encarregar, segons ha recollit The Washington Post. També són nombrosos els funcionaris de la policia que ja han condemnat enèrgicament la detenció. De fet, en una roda de premsa celebrada dijous i en la qual es van anunciar els càrrecs penals, el director de l'Oficina de Recerca de Tennessee,, va dir que les accions dels agents erenL'arrest de Nichols i la seva posterior mort es produeixen enmig d'un escrutini cada cop més rigorós sobre com la policia tracta les persones afroamericanes al país, particularment des de l'assassinat a mans d'agents de George Floyd a Minneapolis el maig de 2020, després del qual va néixer el moviment de protesta conegut com a

