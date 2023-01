«Bojos per Molière»: tot el que has de saber de la nova sèrie de TV3 del creador de «Merlí»

Bojos per Molière és una sèrie coral -hi haurà un bon grapat de personatges principals- sobre la vida d’un grup de joves alumnes d’Art Dramàtic a finals dels anys 90 a la Barcelona post-olímpica. Tots tenen un element en comú: la passió pel teatre. El protagonisme estarà centrat en els sis personatges principals, envoltats d’un seguit de secundaris que inclouran els professors i el seu entorn familiar. Vaja, una mica com Merlí. Els mateixos creadors afirmen que la sèrie és "sobre joves amb ganes d’aprendre i d’esforçar-se per arribar a viure d’una cosa tan complicada com és el teatre".

Quins són els personatges principals de Bojos per Molière?

El Ferran (Albert Salazar), la Kàtia (Elisabet Casanovas), l'Eloi (Ferran Rull), el Rem (Alejandro Bordanove), la Júlia (Martina Roura) i el Víctor (Marc Balaguer) són els sis protagonistes. Casanovas és l'única que va participar en la sèrie Merlí, en el seu ja reconegudíssim personatge de la Tània. Tots sis formen part de l’última generació de joves de finals del segle XX i estan ansiosos per trepitjar els escenaris.

Tres dels actors protagonistes de la sèrie Foto: TV3

A quina hora s'estrena, quan i on està ambientada?

La història transcorre durant el primer curs d’aquesta promoció de sis joves, entre el setembre de 1997 i el juny del 1998, a l’Institut del Teatre de Barcelona. TV3 prepara una bateria de dos capítols per a la seva estrena, aquest dilluns 30 de gener. A partir de les 22:05h, els espectadors podran capbussar-se per primera vegada en les dues primeres entregues de la nova sèrie de Lozano.

L'èxit que va recollir la sèrieno té precedents en la història de. Internacionalment reconeguda,per exhibir-la a la plataforma i exportant el català a molts altres països. Ara, el seu creador,, passarà de la filosofia a les aules de secundària a l'institut... del teatre. Aquest dilluns s'estrena a la cadena pública catalana la seva nova sèrie,, a partir de les 22.05 de la nit, i promet enganxar el públic com ho va fer la primera producció televisiva de Lozano.

