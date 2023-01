Rovira enarbora la taula de diàleg com a via de «confrontació democràtica»

Aragonès elogia la "maduresa" d'ERC

🎥[VÍDEO] #president @perearagones: "El nostre objectiu és fer més fàcil i feliç la vida de la ciutadania👫👭, i per això és tan important que puguem disposar ben aviat dels #Pressupostos2023. Estem decidits a tirar-los endavant per poder continuar ajudant a la gent" pic.twitter.com/L9kfSx7Ucw — Esquerra Republicana (@Esquerra_ERC) January 28, 2023

La competència entresobrevola sempre els discursos dels dirigents dels dos partits, fins i tot ara que ja no governen plegats. Aquest dissabte, en la jornada matinal del congrés dels republicans celebrat a Lleida,ha agafat una de les banderes de Junts -l'anomenada "confrontació democràtica"- i hi ha emmarcat la, principal estratègia d'ERC que es veurà referendada en el conclave a la capital del. "Asseure el govern espanyol en una taula i que reconegui el conflicte és confrontació democràtica", ha apuntat la secretària general dels republicans, que ha carregat de manera implícita contra Junts i elper "voler governar com sempre i pels de sempre", i també per voler "desgastar" el Govern amb la incertesa sobre elscatalans.Rovira ha assenyalat que l'independentisme ha de fer política "en desigualtat de condicions", i ha apuntat que la repressió acaba "enfortint" el moviment perquè genera "superació col·lectiva i individual". "Ens en sortim i ens en sortim prou bé, encara que alguns s'obstinin perquè no tinguem els recursos per defensar el nostre projecte polític", ha remarcat la dirigent republicana. Rovira ha tret pit de la, que ha acabat amb la sedició, però ha admès que hi ha "esforços" en els àmbits de la judicatura per aplicar altres tipus penals que permetin continuar perseguint els dirigents de l'"La repressió se'ns aplica perquè ens dividim internament. Això genera complexitat, dificultat i incertesa en l'agenda política que estem tractant i debatent. I hi ha massa, però nosaltres actuem amb estratègia perquè veiem la gent i les seves necessitats", ha remarcat la secretària general d'ERC. "Hi ha discursos buits de propostes, massa negativisme. No sabem fer política amb aquest tacticisme", ha subratllat Rovira, que també ha posat l'accent en la necessitat dei en clarificar l'independentisme del partit, malgrat les queixes de sectors del moviment cristal·litzades en les últimes mobilitzacions, que segons ella no han estat del tot "inclusives".Un dels encarregats d'obrir el congrés ha estat el president de la Generalitat,, que dijous va acceptar elcom a via per desbloquejar els pressupostos amb els socialistes malgrat que el seu partit, històricament, hi havia estat en contra, ha remarcat la "urgència" d'aprovar els nous comptes, dels quals ha ressaltat el pes per a les polítiques socials. "Vull posar en valor la maduresa d'ERC a l'hora de prendre decisions complexes. Governar no és facil. Agraïm l'empatia, la complicitat i la comprensió dels companys de viatge", ha indicat el president, que veu "sòlid" l'executiu, exclusivament format per republicans i independents. En clau de procés, ha situat la "democràcia" i les "llibertats" com a prioritats al costat de la fi de la repressió. "El conflicte no ha acabat perquè Catalunya no pot decidir el seu futur de manera reconeguda. Per resoldre'l, cal votar", ha subratllat en el principal missatge dirigit al govern espanyol."L'Estat no ens pot tractar més com a menors d'edat. Hem de buscar un gran acord sobre com tornem a votar amb unaen què totes les parts acceptem el resultat sobre el futur del nostre poble. Existeix un ampli consens en la societat catalana per votar. És l'hora d'avançar i de superar disputes, de superar bloquejos i de construir sempre. Amb proposta i amb estratègia", ha remarcat Aragonès, que té la intenció de revitalitzar l'acord de claredat en el primer trimestre per elevar una proposta a. La taula de diàleg, en tot cas, encara es troba congelada.El president, que ha reivindicat la figura de, ha apuntat que ERC és qui té intenció de "representar millor" la pluralitat del país, ara des de la Generalitat, circumstància que no s'havia propiciat en l'etapa autonòmica. Aragonès s'ha referit a la inflació, a la guerra d'Ucraïna i als "moments de complexitat" que es viuen. "Nosaltres no som els que abandonem, no són els que desertem, no som els que ens rendim. No deixem que del problema se n'encarreguin uns altres. I els assumim nosaltres, que som els de les solucions", ha remarcat el dirigent republicà, rebut dempeus pels

