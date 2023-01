Vídeo | Macrodispositiu dels Mossos a Waka amb quasi un miler d'identificats

Aquesta matinada hem fet un dispositiu de seguretat ciutadana a l’entorn d’oci nocturn de Sant Quirze del Vallès en el que han participat ARRO, Seguretat Ciutadana i Policia Administrativa. 906 persones identificades 10 denunciades per tinença de drogues i 1 per manca de respecte pic.twitter.com/FT2atEHsrS — Mossos (@mossos) January 28, 2023

Elsd'Esquadraa la polèmica discoteca Waka de Sabadell. El macrooperatiu de matinada de la policia catalana ha comptat amb la participació d'un centenar d'agents. Hi han col·laborat membres de l'ARRO i de Seguretat Ciutadana (USC) i també guies canins.El dispositiu de seguretat ciutadana, tal com ha estat descrit pel mateix cos, s'ha desplegat a l'entorn d'oci nocturn de Sant Quirze del Vallès. Segons les informacions que s'han publicat, es creu que a Waka no han arribat fins al voltant de les tres de la matinada. Un cop allà, han obert els llums de la pista i, sumant-hi, també, els i les controladores d’accessos, vigilants de seguretat i treballadors i treballadores del local. Abans, però, han avisat per megafonia que es tractava d'un dispositiu policial.A banda del gairebé miler d'identificats, hi haindividus. La previsió és que durant el matí d’aquest dissabte els Mossos facin oficial el resum de la macrobatuda que, probablement, no serà gaire diferent del que ja s’ha pogut conèixer. Amb tot, l'objectiu que perseguien era fer una inspecció administrativa i de control per prevenir els habituals problemes d’una de les discoteques més famoses del Vallès.

