Un matrimoni que duri tota la vida disminueix el risc de demència

El matrimoni que dura tota la vida redueix el risc de patir demència durant la vellesa, segons un estudi dut a terme per investigadors de l'i que ha estat publicat al. Alhora, posa de manifest que tenir fills redueix fins a un 60% el risc de desenvolupar demència, en comparació amb les persones solteres.Per arribar a aquesta conclusió, els investigadors han observat durant 24 anys diferents parelles i persones de diferent estat civil, des dels 44 fins als 68 anys, i han investigat si existia alguna relació amb un diagnòstic clínic dea partir dels 70 anys.D'aquesta manera, els experts van comprar que el grup que va estar casat durant tot el període va tenir la menor incidència de demència, mentre que les persones solteres o divorciades eren les que tenien més risc. “Aquesta enquesta indica que", detallen els investigadors. Una teoria és que les persones que estan casades viuen vides més sanes, fet que explica les diferències en el risc de patir diverses malalties.Pel que fa a la disminució de la probabilitat de patir demència si es tenen fills, alguns experts han teoritzat que si tens fills,. Per exemple, has de tractar amb persones i participar en activitats que altrament no hauries de fer. Això estimula el cervell perquè possiblement funcioni millor. Els investigadors estan analitzant més de prop la importància de tenir fills per al risc de demència, l'afectació del tipus de treball que tenen les persones i de l'edat de jubilació.

