Mor l'exfutbolista Gerard Escoda

L'exfutbolista reusencNogués haaquest divendres als 50 anys. Nascut el 1972, va militar a les files, entre altres, del CF Reus Deportiu, el Gimnàstic de Tarragona, la Unió Esportiva Lleida o el Villareal CF. Amb el club castellonenc va arribar a jugar a la Primera divisió. També va ser jugador de la UD Salamanca.Un cop retirat, Escoda es va mantenir vinculat al futbol, si bé a l'àrea tècnica de diverses entitats. De fet, actualment exercia com a director esportiu del. Per arribar al club vallesà es va desvincular del Lleida Esportiu. Anteriorment, va treballar per al Llagostera com a secretari tècnic, així com per al Girona i per al CF Reus Deportiu.Escoda va ser operat d'un tumor l'octubre de 2021. Aleshores va parlar d'un "" i va donar un termini de dos mesos per estar al 100%. Darrerament, havia estat director d’operacions del, d'on va marxar l'estiu de 2022 per desacords amb la gestió del club, per recalar al

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor