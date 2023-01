Atemptat en una sinagoga a Jerusalem amb com a mínim set morts

Resposta al llançament de coets a la Franja de Gaza

Com a mínim, set persones han mort aquest divendres en un, un assentament i barri israelià de. Un tirador ha disparat contra un grup d'israelians quan sortien del temple, segons fonts policials. Desenes d'agents s'han mobilitzat al lloc dels fets i"Hi ha hagut un tiroteig al barri de Neve Yaakov a Jerusalem amb diversos ferits. El terrorista ha estat neutralitzat", ha precisat laal seu perfil oficial de Twitter. El sospitós, resident a, ha disparat des d'un automòbil i després s'ha fugit al. Pel camí, ha intercanviat trets amb la policia i ha intentat fugir a peu, tot i que finalment ha estat neutralitzat pels agents, segons ha informat el diari The Times of Israel.Tot i que el balanç és de set morts, el nombre podria augmentar per la, amba dos hospitals de la zona: una dona de 70 anys, un home de 30 anys i un jove de 20. A més, hi ha dues persones ferides però estables: un menor i una dona de 60 anys. El comissionat de policia d'Israel,, ha assenyalat que aquest és "unamb un gran nombre de víctimes", i per això estan registrant la zona per descartar que hi hagi més persones involucrades en l'atac, segons Haaretz.L'atemptat ha estat justificat pelcom a resposta als atacs aeris protagonitzats per l'exèrcit d'Israel als seus complexos militars i a ladurant una batuda en un campament de refugiats de la ciutat cisjordana deSegons l'agència de notícies palestina, els militars israelians haurien disparat al voltant de 15 míssils al, al centre de Gaza, danyant una infraestructura i habitatges de palestins, mentre que hi va haver atacs també contra el sud-oest i el nord. Alhora, ha indicat que els bombardejos al centre de la ciutat haurien provocat un tall d'energia a la zona i hauria causat pànic entre la població.

