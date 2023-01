Detenen un home a Girona en una operació contra el gihadisme coordinada amb l'FBI

Operació contra el terrorisme gihadista a Girona en col·laboració amb l'FBI. El jutjat central d'instrucció número 2 de Madrid, amb seu a l'Audiència Nacional, ha acordat aquest divendres presó sense fiança per a un home acusat de terrorisme gihadista. El detingut hauria realitzat activitats relacionades amb la captació i l'adoctrinament amb finalitats terroristes, així com facilitat instruccions i entrenament per a la fabricació d'explosius i armes de foc.



La Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil van arrestar el sospitós la tarda del dimecres al barri de Santa Eugènia i ha passat aquest divendres a disposició judicial. La causa està sota secret de sumari. El magistrat ha atès la petició del fiscal Marcelo de Azcárraga, que li atribueix un delicte del 577.2 del Codi Penal.

El detingut mantenia perfils actius en diferents plataformes de xarxes socials i accedia a laamb propòsits terroristes. Mostrava el seu suport actiu a favor de l'a internet i obtenia manuals per aprendre a usar armes i explosius que volia adquirir. La Policia Nacional espanyola i la Guàrdia Civil destaquen que la col·laboració de l'FBI ha estat "" per identificar i neutralitzar el presumpte terrorista.

