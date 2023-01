Ciutadans, l'executiva del patíbul

Guasp, una líder fora de les institucions?

Fuentes i Pérez-Nievas, el mateix risc

Els nervis de Villacís

Lesdel maig seran determinants en la política espanyola. Les urnes diran moltes coses sobre la correlació de forces real a l'Estat i si l'alternativa de dretes té el camí aplanat cap a la Moncloa o, pel contrari,aconsegueix reforçar-se i deixar al descobert les flaqueses d'. Perperò, els resultats seran molt més dramàtics després d'una llarguíssima crisi en què s'han vist foragitades de pràcticament totes les institucions.El sector oficial entorn d' va guanyar unes primàries molt disputades . La fins ara presidenta no es presentava, però s'ha integrat en l'executiva que lideren dues persones de la seva confiança:com a portaveu política i l'eurodiputatcom a secretari general i número dos. Després de guanyar van conformar la cúpula, de la qual van purgar tots els exponents del sector crític, liderat pel diputat, malgrat que es va endur gairebé un 40% dels vots. Però es dona ara una paradoxa: mentre els crítics tenen una majoria del grup parlamentari (set de nou diputats al Congrés), la major part del nucli dur de la direcció pot quedar sense càrrec institucional després del maig, segons apunten totes les enquestes.Patricia Guasp, el nou cap visible de la formació és candidata a les eleccions autonòmiques a les, on Ciutadans va obtenir 5 diputats al Parlament balear el 2019. Un resultat que va afectar negativament el PP, que va passar de 20 a 16 escons, continuant a l'oposició davant el bloc progressista liderat per. Ara, Guasp té unes perspectives pèssimes i pot resultar que la flamant líder de la formació es quedi sense cap representació política institucional.En la nova direcció són clau, vicesecretari general, i, coordinador nacional. Són el tres i el quatre de l'organigrama. Tots dos tenen el futur molt obscur. Mariano Fuentes és regidor d'Urbanisme de l'Ajuntament de Madrid, on els taronja governen amb el PP de José Luis Martínez-Almeida des del 2019. Tot indica que el partit repetirà al consistori el mateix que ja va patir en les eleccions de la Comunitat de Madrid del 2021, quan va quedar fora de l'Assemblea.Carlos Pérez-Nievas, cap del partit a Navarra, se les veurà també amb les urnes. El 2019, el partit taronja va entrar en unaliderada per la històrica UPN i que porta el nom de. Van obtenir 20 diputats, però no van poder governar. Però ara la coalició s'ha trencat, en contra del parer de Ciutadans, que ja es veu fora del Parlament.Un altre cas similar és el de, tinent d'alcalde de Madrid i una altra de les guanyadores de les primàries del partit. Villacís s'ho veu magre i per això s'ha mostrat predisposada a una llista conjunta amb el PP a les municipals de Madrid. Segons El País , fins i tot s'hauria postulat per ingressar directament en el PP i formar una mena de "corrent interna". Villacís, acostumada a tocar poder al consistori, delata nerviosisme davant l'escenari de la pèrdua de la representació municipal.Robert Aldrich va dirigir el 1966 la pel·lícula, on un grup de combatents, alguns d'ells amb antecedents i sense res a perdre, eren enrolats per unaa la Segona Guerra Mundial. Ni l'alt comandament hi tenia confiança. Però ara mateix, la missió que tenen els guanyadors de les primàries a Ciutadans sembla encara més arriscada. La pel·lícula va ser un èxit.

