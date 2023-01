Joan Ferrer: «Competeixo a casa, davant de la meva gent, vull donar-ho tot i guanyar»

Lliga Nacional de Força. De fet, enguany el municipi acollirà la gran final, la qual es durà a terme aquest dissabte 28 de gener a partir de les 16 hores i en la qual l’strongman de Deltebre Joan Ferrer té opcions de proclamar-se campió d’aquesta competició.



Joan Ferrer lidera actualment la classificació d’aquest campionat amb 158 punts. Mattew Riddall, amb 139 punts, i Adrian Vela, amb 101 punts, són els seus dos rivals més directes. En el cas de sumar 42 punts més, Ferrer es proclamaria l'home més fort de l’estat espanyol per segona vegada, després d’haver-ho estat l’any 2020. Parlem amb ell hores abans de la gran final de la Lliga Nacional de Força.



- Què és un strongman? El Centre Esportiu del Delta forma part novament del circuit de proves de la. De fet, enguany el municipi acollirà la gran final, la qual es durà a terme aquest dissabte 28 de gener a partir de les 16 hores i en la qualdeté opcions de proclamar-se campió d’aquesta competició.Joan Ferrerd’aquest campionat amb 158 punts. Mattew Riddall, amb 139 punts, i Adrian Vela, amb 101 punts, són els seus dos rivals més directes. En el cas de sumar 42 punts més, Ferrer es proclamaria l'home més fort de l’estat espanyol per segona vegada, després d’haver-ho estat l’any 2020. Parlem amb ell hores abans de la gran final de la Lliga Nacional de Força.



- Un strongman és un atleta que reuneix totes les condicions físiques i genètiques per parar o aixecar el màxim pes possible. O per aplicar la màxima força possible. No només força d'aixecar un objecte, sinó força per desplaçar, arrossegar, estirar... tota acció que implica la força. Al mateix temps, però, no només es tracta de tenir força, també és agilitat perquè, per exemple, per agafar una bola de terra has d'estar àgil. Has de tindre molta coordinació tècnica del cos, dels moviments, coordinar els tempos, estar molt entrenat en càrdio. Arrossegues un camió... No només has d'arrossegar-lo, sinó que has de fer-ho més ràpid que una altra persona o durant més temps. Això implica resistència cardiovascular, implica velocitat. Està el tema de l'explosivitat.



Dic que has de tenir unes qualitats genètiques perquè la condició física és la que es guanya quan entrenes, però genèticament no pots entrenar res. Genèticament, els strongman són persones grans de més de 1,80m, normalment de més de 120 quilos de pes corporal. Hi ha una predisposició genètica per poder realitzar aquest esport, alçada, braços, corpulència. El meu cos és el meu instrument per competir. - Un strongman és un atleta que reuneix totes les condicions físiques i genètiques per parar o aixecar el màxim pes possible. O per aplicar la màxima força possible. No només força d'aixecar un objecte, sinó força per desplaçar, arrossegar, estirar... tota acció que implica la força. Al mateix temps, però, no només es tracta de tenir força, també és agilitat perquè, per exemple, per agafar una bola de terra has d'estar àgil. Has de tindre molta coordinació tècnica del cos, dels moviments, coordinar els tempos, estar molt entrenat en càrdio. Arrossegues un camió... No només has d'arrossegar-lo, sinó que has de fer-ho més ràpid que una altra persona o durant més temps. Això implica resistència cardiovascular, implica velocitat. Està el tema de l'explosivitat.Dic que has de tenir unes qualitats genètiques perquè la condició física és la que es guanya quan entrenes, però genèticament no pots entrenar res. Genèticament, els strongman són persones grans de més de 1,80m, normalment de més de 120 quilos de pes corporal. Hi ha una predisposició genètica per poder realitzar aquest esport, alçada, braços, corpulència. El meu cos és el meu instrument per competir.

- Espera revalidar el títol d'home més fort de l'Estat aquest dissabte? Se li ha de donar més reconeixement a aquesta disciplina esportiva?

- Ja fa set anys que estic dins del món dels strongman. És cert que cada vegada hi ha més reconeixement. O sigui, hi ha més reconeixement ara per part dels seguidors del món de la força. La societat aprova molt als atletes. Cada vegada són més els mitjans de comunicació que es fan ressò d'aquest esport. Així i tot, falta molta feina a fer perquè aquest esport sigui reconegut.



A moltíssima gent, si li parles d'un strongman, no sap el que són. Tenim un punt a favor que és la referència de l'home més fort del món que més o menys tothom ha vist alguna competició a televisió. Però fa falta relacionar i dir què s'està fent, que en aquest país hi ha molt strongman amb molt bon nivell i han competit per Europa i estan al nivell dels tops mundials.

- Què li suposa que la final de la Lliga Nacional de Força es dispute a Deltebre?



- Estic molt content de poder ensenyar a la gent del territori el que estic fent. Perquè rebo molt el suport de la gent del territori, de les Terres de l'Ebre i lamentablement, no hi ha prou competicions per a poder mostrar-te a la gent que et coneix i segueix. Es fan molt lluny. La gent no es pot desplaçar. Jo tenia moltes ganes d'ensenyar el que faig i ja vam fer una primera competició a Deltebre ara fa dos anys. I la veritat és que va agradar molt a la gent i per fi jo vaig poder ensenyar als meus familiars, als meus coneguts, als meus amics, a tota la gent de les Terres de l'Ebre què estava fent i contra qui ho estava fent, que això és molt important. La gent va poder veure que jo soc gran, soc fort, però que els altres també i van valorar el meu esforç. La Final a Deltebre significa d'alguna manera el reconeixement que parlàvem. A l'Ajuntament els va semblar bé la idea d'apostar pel poble en la Lliga Nacional de Força i n'estic molt content i orgullós.

Prova de la Lliga Nacional de Força Foto: Cedida - Estic molt content de poder ensenyar a la gent del territori el que estic fent. Perquè rebo molt el suport de la gent del territori, de les Terres de l'Ebre i lamentablement, no hi ha prou competicions per a poder mostrar-te a la gent que et coneix i segueix. Es fan molt lluny. La gent no es pot desplaçar. Jo tenia moltes ganes d'ensenyar el que faig i ja vam fer una primera competició a Deltebre ara fa dos anys. I la veritat és que va agradar molt a la gent i per fi jo vaig poder ensenyar als meus familiars, als meus coneguts, als meus amics, a tota la gent de les Terres de l'Ebre què estava fent i contra qui ho estava fent, que això és molt important. La gent va poder veure que jo soc gran, soc fort, però que els altres també i van valorar el meu esforç. La Final a Deltebre significa d'alguna manera el reconeixement que parlàvem. A l'Ajuntament els va semblar bé la idea d'apostar pel poble en la Lliga Nacional de Força i n'estic molt content i orgullós.

- En què consisteixen les proves de la final?

- La Lliga Nacional de Força consta de quatre campionats amb cinc proves. Cada prova dona uns punts i al final de la temporada qui té més punts guanya. En aquest cas el que veurem a Deltebre és la final.



- És el quart campionat de 2022. Anem una mica tard...



- A Deltebre es decidirà qui és l'home més fort d'Espanya, perquè encara matemàticament no està decidit. Les proves que haurem de superar són: la primera prova és aixecament de cilindre, una prova molt típica d'strongman, que és aixecar un tronc per damunt del cap el màxim pes possible. La segona prova és el transport de jou, que consisteix a caminar en pes damunt les espatlles. S'intentarà batre el rècord d'Espanya que és cinc-cents quilos, és a dir, caminar 15 metres amb cinc-cents quilos damunt l'esquena. Una prova molt dura i molt espectacular. La veritat és que aquesta prova sigui la segona ens penalitzarà molt als atletes de cara a les següents. És una prova que desgasta moltíssim. Personalment, és una de les que més por em fa.



La tercera prova és nova. Es diu la Roda de Conan, que ha de ser transportada amb un dels braços, un pes fent rodones com si fos un cavall perquè ens entenguéssim. Consisteix a sostenir o empènyer una barra d'uns 7 cm de gruix amb una subjecció Zercher i caminar en cercles el màxim temps possible. La barra està connectada a algun tipus de plataforma on es carrega el pes. És un dels exercicis més exigents. La quarta prova és una carrera de pneumàtics. Hi ha dos pneumàtics gegants de 400 quilos i els hem d'anar voltejant i el primer que fa cinc voltes, guanya. La darrera és la prova de les pedres d'Atles, que són aquelles boles de pedra, redones, que les agafes a pes i que normalment són les que decideixen qui és l'home més fort del món.

Prova de la Lliga Nacional de Força Foto: Cedida

- Com és un entrenament en la vida d'un strongman? Com es prepara Joan Ferrer per a la final?

- Els entrenaments varien molt depenent de l'atleta. Cadascú té unes qualitats físiques que són les que ha de potenciar. Majoritàriament, són entrenaments molt durs, molt llargs, perquè clar, el cos necessita temps per recuperar-se. El que fem és entrenar les proves que tenim. Dins d'un sac hi ha com a 50 proves de strongman i més o menys hem de tenir-les totes entrenades. Un mes abans de la competició ens diuen quines farem i comencem a potenciar aquelles.

- Com es viu sabent que s'és l'home més fort d'Espanya?

- En el meu cas, de cara a aquesta final, la gestió emocional ha sigut complicada perquè s'han ajuntat dos factors. El primer és que actualment vaig líder de la classificació a 19 punts del segon. I això? En general m'hauria de plantejar la competició bastant tranquil·la. És a dir, la meva feina només seria sortir a realitzar les proves, puntuar una mica i aguantar amb els punts d'avantatge. Però vull quedar el primer i guanyar la Lliga. I m'he preparat d'una manera més dura. Competeixo a casa, davant de la meva gent i vull donar-ho tot.

- Pateix amb la duresa de les proves o ja està molt preparat?



Prova de la Lliga Nacional de Força on s'empeny un camió Foto: Cedida - La duresa de les proves, més que fer-nos patir en general, ens motiva. Si et toca una prova que controles poc és un repte, et fa ser millor atleta i millorar, que al final és el que busquem. No t'has d'enfrontar amb por a les proves.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor