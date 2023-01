La reedició de l'eccehomo: així ha quedat la restauració de la Mare de Déu de Chamorro

L', a Saragossa, va posar el poble al mapa eldesprés que una pintora aficionada es llancés a restaurar-lo. El resultat grotesc va viralitzar el cas arreu de l'Estat. Des d'aleshores, els seus veïns han rebut més de 200.000 visitants. Ara, més de 10 anys després, el cas s'ha reeditat a, a Galícia. La, la més popular a la zona, ha canviat d'imatge i el resultat no convenç a tothom.És de propietat privada i la seva mestressa ha decidit emprendre la tasca ella mateixa. Si bé, no és una professional i el nou aspecte de la mare de Déu així ho demostra.: dos ulls de dibuixos animats, dues pinzellades com a celles, un nas de patata i una petita incisió on aniria la boca. L'infant Jesús reprodueix a la perfecció les faccions de la mare.L'autora de la controvertida restauració ha expressat la voluntat de, fet davant del qual l'ha mostrat la seva indignació i ha demanat que se n'ocupin experts perquè no es continuï desvirtuant l'aspecte original. "", ha demanat el president,

