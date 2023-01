Troba el teu itinerari acadèmic amb l'In-forma't

AMB EL SUPORT DE

Fins alde 2023 torna l, amb unai el propòsit de donar a conèixer lesper ajudar ela fer realitat els seus objectius acadèmics i professionals.La quinzena edició de l’In-forma’t ofereix nombroses novetats, ambadaptats als i les joves amb què es preguntaran “”, “”, “” i “”.Elels ajudarà a definir els seus interessos, motivacions i aptituds a través de tallers i dinàmiques d’autoconeixement i descoberta del perfil acadèmic i professional.Elaprofundeix en els itineraris acadèmics, amb xerrades sobre les diferents vies d’accés i els requisits per arribar als objectius acadèmics.aborda la formació reglada i no reglada amb xerrades a càrrec de personal docent per donar a conèixer els diferents estudis que es poden triar.I elpermet als joves trobar-se amb estudiants i professionals per descobrir les opcions formatives a través dels seus iguals amb una mirada propera, així com visitar empreses i entitats per resoldre dubtes.Per assistir a les activitatsal web barcelona.cat/informat L’In-forma’t és una campanya delliderada pel Centre d’Assessorament Acadèmic per a Joves (CAAJ) i els serveis infoJOVE de Barcelona, dos serveis juvenils que ofereixen durant tot l’any atenció experta i entenedora.A més, en la quinzena edició hi col·laboren el Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), la Fundació BCN Formació Professional, el Convent de Barcelona Activa, el Servei per a Adolescents i Famílies (SAIF), format pels punts “Aquí t’escoltem” i el Centre per a Famílies amb Adolescents, i universitats i centres educatius de Barcelona.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor