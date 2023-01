Canvis a la zona de baixes emissions de Barcelona amb millores socials

Autoritzacions diàries

El ple municipal deha donat llum verda a lamunicipal que regula la(ZBE) per donar cobertura als sectors de població amb. A més, s’amplia el nombre d’autoritzacions per a l’ús ocasional dels vehicles i per als professionals amb una edat propera a la jubilació que utilitzen el vehicle per treballar.S’incorporen a l’ordenança les actualitzacions següents:per als vehicles que no tenen etiqueta ambiental, inclosos els vehicles històrics i els clàssics. Es tracta de 24 dies d’autorització per vehicle a l’any.que no compleixen els requisits tecnològics i d’emissions. També se’ls faciliten 24 dies, com als d’accés esporàdic.

L’actualització de l’ordenança també amplia les autoritzacions temporals per circular per la ZBE als vehicles sense etiqueta ambiental següents:



Vehicles de professionals als quals els falten cinc anys per jubilar-se.

Vehicles que portin a terme tasques de manteniment en tallers. Tenen autorització mentre el vehicle sigui al taller.



Vehicles en estat de reposició si s’acredita la compra d’un vehicle que compleix els requisits establerts, fins que duri el període de lliurament del nou vehicle.



Vehicles singulars d’autoescola, portacontenidors, vehicles cisterna o blindats, camions gàbia i dúmpers. En aquests casos l’autorització és anual.



Autoritzacions anuals

Un 31% menys de NO2

Els titulars de vehicles contaminants podran accedir a la ZBE durant l’any si acrediten uns(IPREM), incrementat segons el nombre de membres de la unitat familiar, si escau.Per exemple, tenint en compte que el 2022 l’IPREM és de 579 euros mensuals, una persona que visqui sola haurà de cobrar un màxim de 1.158 euros al mes per obtenir l’autorització anual. Quan la unitat familiar sigui de dues persones, el límit serà l’IPREM multiplicat per 2,5; quan sigui de tres, es multiplicarà per 2,9, i quan sigui de quatre o més persones, per 3,3.A més d’aquestes novetats, el textque ja incorpora la norma en l’actualitat, sobretot pel que fa als casos de persones amb malalties cròniques, en tractament mèdic o que pateixen alguna discapacitat.Per a la resta dels vehicles més contaminants sense etiqueta ambiental de la DGT es manté la. La sanció en cas d’infracció és de 200 euros, amb un increment del 30% durant els episodis de contaminació.Des de l’anunci del desplegament de la zona de baixes emissions, l’any 2017,a la ciutat. Aquesta mesura, conjuntament amb altres actuacions de priorització del transport públic i dels espais per anar a peu, ha contribuït aen les estacions de trànsit respecte de l’any 2015.

