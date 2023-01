El senzill gest per evitar que el fred empitjori el rendiment del telèfon mòbil

i, igual que les persones ens en protegim amb roba d'abrigar, bufandes, guants i gorres, també cal protegir la càmera, la tauleta, el mòbil o l'ordinador portàtils, adverteixen els experts. Tots compten amba temperatures molt baixes com les bateries, el disc dur o la placa base.Els professionals expliquen que el millor per protegir els dispositius portàtils és portar-los arrecerats dins la butxaca o d'una motxilla o funda, per. Ja en un espai interior, convé esperar uns minuts perquè s'aclimatin de forma natural. També cal evitar elsde temperatura. Això pot crearen els components electrònics de l'interior del dispositiu, mullant algunes de les seves parts i podent crear sulfatació i corrosió, fet que deixaria els inservibles, com adverteixen els experts.En el cas concret del telèfon mbil, en tractar-se del dispositiu que més fem servir a l'exterior, el millor seriaabans de desbloquejar-lo. Un gest senzill que permetria evitar caigudes inusualment ràpides en el funcionament o en el nivell de la. Encara que aquest inconvenient se soluciona tornant a un espai interior o carregant de nou el dispositiu, una exposició perllongada de la bateria al fred pot provocar un dany permanent en forma de, que obligarà l'usuari a reemplaçar-la en el pitjor dels casos.

