Un youtuber fa aturar un partit de bàsquet fent-se passar per un repartidor de menjar ràpid

Officials just stopped the Loyola Chicago-Duquesne game because an Uber Eats driver was delivering McDonald’s on the court:pic.twitter.com/HY4Hs8NVci — Front Office Sports (@FOS) January 26, 2023

Und'una famosa cadena de menjar ràpid, Uber,de bàsquet als Estats Units entre els Loyola Chicago Ramblers-Duquesne Dukes per entregar una comanda. Ha passat a la segona meitat del matx, quan l'home en qüestió ha entrat a la pista amb una bossa plena del McDonalds i s'ha quedat parat a tocar d'un dels jugadors, que trepitjava la línia dels tres metres.Quedaven poc més de 16 minuts i els Loyola Chicago Ramblers tenien un avantatge de 40-37 situació. El col·legiat del partit ha descrit l'escenari com unai ha ordenat aturar el rellotge. De fons, l'equip de retransmissió de la SPN+ ha comentat la jugada totalment atònit: "Finalment, ha transcendit que tot plegat no ha estat més que unafeta per un jove còmic que feia un vídeo pels seus canals de

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor