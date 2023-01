Notícies del 26 de gener de 2023

22:21 La UB homenatja els seus membres represaliats pel franquisme



El 26 de gener de 1939, un escamot de soldats franquistes va prendre possessió de l'Edifici Històric de la Universitat de Barcelona (UB). El 3 de febrer, el Boletín Oficial del Estado va anul·lar l’autonomia universitària. Començava un llarg període de repressió a la universitat. Montserrat Fullola, autora del llibre Breu història de la Universitat de Barcelona (Edicions UB), explica que, "entre l'exili, les carreres reorientades cap a altres àmbits fora de la Universitat, i d’altres, la Universitat de Barcelona havia perdut, el curs 1939-1940, el 71,38 % del professorat". Aquest dijous, la UB ha volgut recordar totes les víctimes de la repressió que formaven part de la comunitat universitària en un acte solemne al paranimf.

21:53 «Ràbia», de Sebastià Alzamora, guanya el 6è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any



"Ràbia", de Sebastià Alzamora, és la guanyadora del 6è Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any, el guardó més ben dotat econòmicament a obra publicada: 20.000 euros directes per a l’autor i 5.000 més per a promoció. El president Xavier Antich, ha estat l’encarregat d’anunciar-ho i lliurar el guardó en un acte celebrat aquest dijous a la Casa Rius, a Barcelona. 'Al llac' (Columna), de Maria Barbal, i 'Les altures' (Empúries), de Sebastià Portell, eren els altres dues finalistes de la nit, però finalment el jurat s'ha inclinat per la novel·la d'Alzamora, una novel·la breu en la qual el mallorquí reflexiona sobre els temps actuals a propòsit de la mort per enverinament del seu gos, Cooper.

21:15 La plataforma Zeroport es manifesta davant la seu del PSC contra l'ampliació de l'aeroport del Prat



Desenes de persones s'han concentrat la tarda d'aquest dijous davant la seu del PSC a Barcelona per protestar contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, el Hard Rock i la B-40. La plataforma pel decreixement Zeroport va convocar ahir la manifestació al carrer Pallars per reclamar que s'aturi la "deriva antisocial i antiecològica" de PSC, ERC i Junts, i perquè actuïn contra l'emergència climàtica i la crisi energètica i de biodiversitat.

19:33 Turull retreu a Aragonès que faci "més esforços" per pactar amb el PSC que els que va fer per complir l'acord de Govern



El secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, ha retret aquest dijous al president de la Generalitat, Pere Aragonès, que faci "més esforços" per arribar a un acord sobre els pressupostos amb el PSC que els que va fer al seu dia per "complir l'acord de Govern" que tenien ERC i Junts. "Si aquests esforços els haguessin fet per arribar a un acord amb Junts, en el pacte que van subscriure del 52%, segurament ara hi hauria un Govern fort, hi hauria estabilitat parlamentària i hi haurien pressupostos", ha afirmat Turull, que ha criticat que els republicans acceptin "coses que no se les creuen", en referència a la moció del PSC sobre a B-40 per mirar de desencallar els comptes.

17:42 Barcelona també tindrà el seu Time Out Market: la terrassa del Maremàgnum es convertirà amb un mercat gastronòmic i cultural



Barcelona acollirà a partir del primer semestre del 2024 el Time Out Market, un mercat gastronòmic i cultural que concentrarà en un mateix espai els millors xefs, restauradors, beguda i experiències culturals de la ciutat. Estarà ubicat al Port Vell, a la terrassa-mirador del centre comercial Maremàgnum, i s'hi podrà accedir directament des del carrer. El projecte ocuparà una superfície de 5.250 metres quadrats i inclourà una acurada combinació de 14 cuines, un restaurant de servei complet, quatre bars (dos interiors i dos exteriors), un espai i escenaris per esdeveniments, un estudi de ràdio i una terrassa exterior amb vistes panoràmiques a la ciutat, el port i el mar. El Time Out Market disposarà de diversos espais gastronòmics que permetran explorar les propostes creatives de primeres espases de la restauració barcelonina però també descobrir xefs emergents, tots ells de Barcelona, que oferiran un autèntic tast de la ciutat.

17:16 Els comuns insisteixen que tenen el "compromís" d'Aragonès de no destinar "un sol euro" al Quart Cinturó



La presidenta d'En Comú Podem, Jéssica Albiach, ha assegurat que el seu acord amb el Govern per als pressupostos continua "intacte" malgrat el moviment d'ERC amb el Quart Cinturó. "Tenim el compromís del president de no destinar ni un sol euro dels pressupostos al Quart Cinturó, al Hard Rock o a l'ampliació del Prat. L'acord amb en Comú Podem el tenim intacte", ha remarcat. Tot i això, ha assenyalat que no entenen el posicionament d'ERC, ple de contradiccions, i ha remarcat que els semblaria interessant que comparegui el conseller de Territori, Juli Fernández, tal com ha demanat la CUP. Informa Carme Rocamora.

17:09 Colau certifica el traspàs de competències de Collboni i el PSC perd el rang de primera tinència d'alcaldia



El nou disseny del cartipàs municipal de Barcelona certifica que el PSC deixarà de tenir un representant socialista com amb el rang de primer tinent d'alcaldia. És una de les conseqüències formals de la renúncia del líder socialista Jaume Collboni. Tal com va avançar l'alcaldessa Ada Colau, qui és qui té la màxima autoritat per articular l'organització del govern municipal, es farà un traspàs de competències i l'actual tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet, també del PSC, assumirà les funcions que fins ara reunia Collboni. Aquesta decisió, que va causar incomoditat entre les files socialistes, ha estat justificada per motius "operatius", quan només queden tres mesos de mandat efectiu i una mica més de campanya electoral. Així, Colau ja ha signat el decret per fer la delegació de competències i aquest tràmit es formalitzarà aquest divendres, el mateix dia que Collboni s'acomiadarà momentàniament del consistori al ple municipal.

16:24 La CUP demana als comuns que es "repensin" el seu suport als pressupostos després del moviment d'ERC pel Quart Cinturó



La diputada de la CUP Montserrat Vinyets ha convidat En Comú Podem a "repensar" el seu suport als pressupostos després del moviment d'ERC sobre la Ronda Nord del Quart Cinturó. Així mateix, ha anunciat que els anticapitalistes sol·licitaran la compareixença del conseller de Territori, Juli Fernàndez, perquè expliqui els "motius reals" d'aquesta decisió, després que ell mateix hagi participat del moviment en contra del Quart Cinturó. "També esperem que Jéssica Albiach doni suport a aquesta petició". A més, han confiat que després d'aquest moviment, el territori doni resposta: "Tenim un bri d'esperança". Preguntats els anticapitalistes per la seva decisió de no participar en la negociació dels pressupostos, la diputada Laia Estrada ha assegurat que els cupaires no s'han "exclòs" de res, i que el què han fet durant aquest temps ha estat "reclamar mesures" per posar al servei de la resta de la població. "En el moment en què el Govern se separa i gira l'esquena a aquestes mesures, difícilment podem coincidir. La CUP no s'ha exclòs, qui s'ha exclòs és ERC per no defensar els interessos de la majoria de la població". Informa Carme Rocamora.

16:00 Saül Gordillo diu davant del jutge que el vídeo de l'Apolo "deixa clar que no va fer res il·legal"



L'exdirector de l'ACN, Catalunya Ràdio i el Principal, Saül Gordillo, ha assegurat aquest dijous al jutjat que l'investiga per agressió sexual que les imatges de les càmeres de seguretat de la discoteca Apolo de Barcelona deixen "clar" que ell no va fer res il·legal amb la periodista que el va denunciar per tocaments no consentits. La denunciant, per la seva banda, ha ratificat la seva versió inicial dels fets, afirmant que ella no va consentir els tocaments que li va fer el seu cap durant la festa posterior al sopar de Nadal de l'empresa l'1 de desembre.

15:23 Brussel·les inicia un procés de sanció a Espanya per no aplicar les normes d'acollida de migrants



La Comissió Europea ha començat aquest dijous un procediment d'infracció contra Espanya per no haver transposat de manera "correcta i plena" a la seva legislació les noves normes sobre les condicions d'acollida de persones que sol·liciten protecció internacional quan arriben a territori comunitari. Brussel·les ha enviat una carta d'emplaçament a l'Estat -el primer pas en un procés d'infracció-, en la qual dona dos mesos a les autoritats espanyoles per donar resposta a les deficiències detectades. En el comunicat, l'executiu comunitari apunta que "el ple respecte" de la normativa comunitària és un "requisit important" pel funcionament del sistema europeu d'asil.

13:09 El Mobile 2023 reunirà més de 2.000 expositors i espera un impacte econòmic d'almenys 350 milions



L'edició del Mobile World Congress d'aquest any reunirà més de 2.000 expositors al recinte de Gran Via de l'Hospitalet de Llobregat entre el 27 de febrer i el 2 de març i espera un impacte econòmic d'almenys 350 milions d'euros a la ciutat. Segons el conseller delegat de la GSMA, John Hoffman, es tracta d'un càlcul fet amb la previsió de rebre 80.000 visitants, una xifra que probablement se superarà, ha dit. Hoffman ha pronosticat que serà una edició que presentarà xifres semblants a les edicions prèvies a la pandèmia i ha avançat que es recuperaran bona part dels visitants xinesos. Sobre la possible vaga de taxistes, Hoffman confia que s'arribi a un acord abans del MWC. "Significa que el Mobile ha tornat", ha ironitzat.



11:10 Serret demana al PSC i Junts que les delegacions exteriors no siguin "moneda de canvi" en les negociacions



La consellera d'Acció Exterior, Meritxell Serret, ha demanat al PSC i a Junts que no utilitzin les delegacions exteriors com a "moneda de canvi" en les negociacions de pressupostos i que deixin d'utilitzar-les "com una joguina que treuen en funció dels interessos electorals". Els socialistes demanen que no se n'obrin de noves, més enllà de les que ja estan decretades, i JxCat va manifestar dimecres que estaven "preocupats" per aquesta qüestió. En una interpel·lació parlamentària dels socialistes, Serret ha replicat que es posaran en funcionament les delegacions ja aprovades i que més endavant es discutirà i consensuarà si se n'obren més.

11:04 El PSC avisa ERC que si vota en contra la moció sobre el Quart Cinturó farà 'impossible' un acord de pressupostos

La portaveu del PSC, Alícia Romero, ha avisat ERC que si avui vota en contra la seva moció que inclou el Quart Cinturó i l'ampliació de l'aeroport del Prat farà "impossible o més difícil" un acord sobre els pressupostos del 2023. En una entrevista a RTVE, Romero ha dit que encara té l'esperança que aquest migdia, al Parlament, els diputats republicans votin a favor del text del PSC i es puguin acabar de pactar els "esculls pendents" dels comptes. Tot i així, ha admès que és "difícil". Romero ha confirmat que no s'ha acordat cap text transaccional amb ERC i que només se sotmetrà a votació el text inicial presentat pels socialistes. La diputada socialista dona per fet que Junts hi votarà a favor.