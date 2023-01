Dani Alves, disposat a dur una polsera telemàtica per demostrar que no fugirà

L'exfutbolista del Barças'hauria compromès aquest divendres a adoptar tot un seguit deper convèncer els magistrats de l'audiència provincial quedel seu cas per presumpta violació i que es personarà el dia del judici. Segons ha avançat Antena 3, ell i el seu advocat s'haurien trobat aquest matí a la presó de. Allà, Cristobal Martell li hauria traslladat un grup de propostes a les quals ell hauria accedit: a banda de la polsera, tambéD'aquesta manera, l'objectiu de l'equip jurídic d'Alves és demostrar que no hi ha risc de fuga i que l'esportista estarà de cos present el dia del judici per acatar les responsabilitats que se'n puguin derivar. És per això que el que volen demanar és laperquè pugui esperar el dia assenyalat a la residència que té a Barcelona. En la trobada que han mantingut Alves i Martell, l'advocat també li hauria transmès quines seran lesque el dilluns presentarà al jutjat número 15 de Barcelona, perquè es traslladi a l'Audiència de Barcelona.Sobre lesen les seves declaracions, el lletrat defensarà que el jugador va optar per callar en un inici i explicar relats diferents després perquè estava condicionat per la. Quan finalment va assumir que sí que va tenir una relació sexual amb la jove de 23 anys i que aquestes van ser consentides, Alves només es va referir a la seva declaració a una fel·lació ique la víctima ha assegurat que va patir i, a més a més, amb violència.

