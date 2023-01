Rescatat amb èxit un home ferit que escalava en gel a la Vall Fosca

📹❄️ Rescatem un escalador a la Torre de Cabdella (avís 11.51h). El ferit, amb una lesió al turmell, ha caigut en una zona amb gel al barranc del Ginente i l'helicòpter #GRAE #MAER l'ha traslladat fins a l'Hospital de Tremp.#bomberscat pic.twitter.com/NbUN3PfQ9R — Bombers (@bomberscat) January 27, 2023

Elshan participat aquest divendres en elque ha resultat ferit a. L'avís s'ha donat a les 11:51 del matí quan un altre home que l'acompanyava ha alertat que havia patit una lesió al turmell i que no podia caminar.Segons ha explicat, s'hauria ferit després de caure en una zona d'escalada enal barranc de Ginente, al terme municipal de la Torre de Capdella. Fins al lloc dels fets s'hi ha desplaçat undel Grup de Recolzament d'Actuacions Especials () dels Bombers, amb el suport mèdic del Sistema d'Emergències Mèdiques () i una dotació extra.Tal com han informat els Bombers, a hores d'ara, l'escalador està a l'de Tremp, on ha estat traslladat pels serveis assistencials.

