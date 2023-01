El que Feijóo desconeix del règim parlamentari

Ayuso i Almeida, mals exemples

Suècia i Alemanya, casos emblemàtics

Un curiós cas britànic

creu haver trobat un bon tema amb la seva proposta que governi la llista més votada. Dijous passat, va reiterar-la en un cenacle amable per a ell com el Círculo Ecuestre de Barcelona. Allí va dir que es referia a les eleccions municipals, però tot seguit va tornar a fer al'oferiment que ja havia formulat fa uns mesos: que acordessin que governés el partit que arribés en. Ja va deixar anar que, si es produís, una majoria d'un PSOE que quedés segon i sumés majoria amb diversos aliats, es produiria una situació. En realitat, la democràcia està plena de situacions anòmales com aquesta.La idea deu ser vista com a molt bona per l'equip de Feijóo perquè la continua oferint. Però sorprèn en algú com ell, que ha de conèixer a fons el funcionament d'un règim parlamentari. Si volgués això, en realitat el líder del PP el que hauria de fer és demanar unaper convertir el sistema polític en. En les democràcies parlamentàries, governa qui aconsegueix formar una majoria al parlament. En cas contrari, es podria produir el cas que un Congrés de majoria progressista, posem per cas, hagués de contemplar un PP a la Moncloa pel sol fet d'haver esgarrapat uns escons de més al PSOE. Però, a més, Feijóo sembla oblidar casos molt propers a ell.Si s'hagués aprovat la proposta de Feijóo, destacats dirigents del PP mai haurien governat.va "perdre" a les(per emprar la terminologia del líder gallec), quan va obtenira l'Assemblea de Madrid, set per sota d', el candidat del PSOE. En aquell moment es va produir una suma de PP i un Ciutadans pletòric (26 escons), que sumats als 12 diputats de l'extrema dreta de Vox, donaven una clara majoria conservadora. Després sí, ja amb la presidència consolidada, va revalidar àmpliament la presidència el 2021, menjant-se Ciutadans. Prou que ho sap Ayuso, que va dir fa uns dies que no li semblava malament que governés qui quedés segon.és alcalde de Madrid gràcies a una suma de dretes. Els seusvan haver d'unir-se als 11 de Ciutadans i, gràcies als 4 de Vox, l'esquerra no va poder governar, tot i haver guanyat clarament: Més Madrid va obtenir amb Manuela Carmena 19 regidors, que sumats als 8 socialistes, es van demostrar insuficients davant una aliança de "perdedors". Però situacions similars s'han produït en el nostre entorn europeu.A Suècia, elés i ha estat històricament el principal del país, i ha governat molts anys. Però sovint ha quedat a l'oposició per la suma de molts, com el Partit Moderat, de línia conservadora, i els centristes Patit Liberal i Partit Democristià. La darrera vegada va passar l'any passat: els socialdemòcrates van perdre el poder tot i els seus 107 escons. A més, el primer ministre és el líder conservador Ulf Kristersson, que va quedar tercer (66 escons), però va sumar més i va obtenir el suport dels ultres de Demòcrates, que van quedar segons amb 73 i a qui ningú vol dirigint un executiu. Però ningú a Suècia ha parlat de govern il·legítim.Feijóo tampoc coneix els casos d'Alemanya, que d'haver seguit els seus consells tampoc hagués tingut cancellers tan brillants com, figures rellevants que van governar entre 1969 i 1982 quedant segons davant la democristiana CDU però sumant als liberals. I si mirem cap a Itàlia, la complexitat de la política en aquell país va veure governs de coalició dominats per la Democràcia Cristiana però presidits per líders de partits minoritaris, com el socilistao el republicà. Són coses dels règims parlamentaris.Cada sistema parlamentari té les seves particularitats. Al, on en teoria és més fàcil que passi el que voldria Feijóo, ja que és un sistema de bipartidisme imperfecte (dos partits dominats i uns tercers a distància), també hi ha hagut situacions sorprenents. El sistema electoralfa que sovint qui governa obté una majoria abassegadora d'escons que no és proporcional als vots. L'any 1951, però, va governar qui havia tret menys vots però més escons (302 a 295). El laboristava haver d'abandonar Downing Street per deixar tornar-hi aquell a qui havia derrotat abans. L'únic consol devia ser que, com a mínim, era un gran personatge:

