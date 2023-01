El Barça estrenarà samarreta en el derbi contra el Girona: senyera i una inspiració única

Fons groc i la senyera. Amb aquesta descripció, no sembla que laque estrenarà elaquest dissabte en el derbi contra eltingui res d'original. La segona equipació del 2012 ja era així la samarreta de visitant del 2014. També la del 2015. I la del 2021. Si bé, enguany les quatre barres seran horitzontals,Amb aquest gest, la identitat catalana torna a la samarreta culer. La senyera creua el pit, amb les barres vermelles fines i rectes, per representar la tira que llueixal braç esquerre cada partit per assenyalar que és el capità. Per acabar de completar la representació del braçalet,, en comptes del costat.El lema amb què s'ha presentat l'equipació és "". "Al llarg dels seus 124 anys d’història, el Barça s’ha consolidat com una entitat global i oberta al món, però", ja explicat el Barça.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor