«Me l'ha tornat a enviar tard», el dard de Colau a Collboni, sobre un missatge de Whatsapp en ple comiat

El fins ara primer tinent d'alcaldia, Jaume Collboni, ha decidit fer acte de presència al ple de l'Ajuntament de Barcelona, però no parlar. S'ha acomiadat momentàniament del consistori sense fer cap discurs de sortida. En aquest sentit, l'alcaldessa, Ada Colau, ha assenyalat que "no és habitual" que un regidor sigui a la cambra municipal el dia de la seva renúncia però que no faci cap parlament, a l'hora que ha també ha apuntat que "tampoc és habitual marxar per tornar", en referència al fet que Collboni se separa de la institució uns mesos per preparar la seva campanya electoral.



Just en aquell moment s'ha donat una de les escenes del dia, al plenari municipal, ja que s'ha pogut veure com Collboni agafava el seu mòbil i l'assenyalava, adreçant-se a l'alcaldessa. Tot seguit, Colau ha expressat en veu alta que fins ara no havia vist que el líder socialista li havia escrit algun missatge. Llavors, l'alcaldessa ha dit: "Me l'ha tornat a enviar tard, senyor Collboni", en clara referència al missatge de Whatsapp amb què el cap de files del PSC va notificar a Colau que abandonaria el govern municipal, el dilluns passat a tres quarts de vuit del matí, sense cap conversa prèvia.

Al seu escó, Collboni ha aguantat el petit rebombori davant el comentari de Colau i ha mantingut el vot de silenci. Tampoc ha respost a un altre retret de l'alcaldessa, que ha reclamat al líder socialista que, si bé respecta que deixi les seves responsabilitats per preparar la campanya electoral, no justifiqui la seva renúncia expressant que el mandat ja s'ha acabat, quan queden quatre mesos. ", ha apuntat l'alcaldessa en referència a debats encesos, com el pla d'usos de l'Eixample . Així, Ada Colau ha demanat que respecti la feina de la resta de polítics del ple: "Tots els regidors i regidores que ens quedem aquí ens quedem per treballar per la ciutat".D'aquesta manera, es clou la formalitat amb què es restructura el govern municipal, després de la sorpresa amb què va iniciar-se la setmana: el pas al costat momentani de Collboni . Aquest divendres s'ha formalitzat l'adéu del líder socialista, i totes les seves responsabilitats les assumeix l'actual tercera tinenta d'alcaldia, Laia Bonet.

