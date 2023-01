​Com fer compatibles els parcs solars i la biodiversitat?

Les mesures per fomentar la biodiversitat

Contra el límit de 30 hectàrees

Impacte NEWSLETTER QUINZENAL Una mirada positiva i realista per no perdre's en els temps difícils de l'emergència climàtica Subscriu-t'hi

És compatible unho veu possible i acaba de publicar un manual per tal que el sector ajudi a preservar la diversitat biològica i no només busqui minimitzar l'impacte de les instal·lacions. Les recomanacions, que inclouen fomentar prats de dall i no fer ús de pesticides o introduir basses amb amfibis, poden fer que el temps de tramitació dels projectes que es pot allargar fins a 3 anysLa conselleraha presentat les últimes modificacions ambientals i urbanístiques en una jornada organitzada per laa Barcelona. Els representants empresarials han apreciat que els tràmits s'hagin accelerat, però han carregat contra el Govern per "posar més limitacions" com ara la superfície màxima de 30 hectàrees per instal·lacions no prioritàries.Entre els punts que s'inclouen en el manual, hi ha elaborar un estudi de la presència de les espècies protegides, dissenyari que puguin servir com adins dels projectes de grans dimensions, fer servir plaques que se situïn com aper evitar interferir amb les plantes i com a màxim a dos metres.També s'insta a implementaro reproducció per a fomentar la presència d'invertebrats, rèptils, petits mamífers, com ara basses temporals o llocs de cria d'ocells.A més, també es demana instal·lari limitar-ne l'ús amb sensors, implantar sistemes de neteja de panells que no requereixin aigua ni utilitzin productes químics contaminants o perillosos; o fer servir plaques amb la menor cimentació possible. Els parcs de menys de 10 hectàrees no estan sotmeses a tràmit d'avaluació ambiental.“És positiu que hi hagi una guia i sapiguem a què atendre'ns, però hi ha aspectes que ens dificulten més executar projectes a Catalunya com el límit de 30 hectàrees per la continuïtat d'un parc fotovoltaic o fins i tot de 15 hectàrees si hi ha impacte visual més gran”, asseguradelegat de la patronal catalana.De la mateixa manera, el director general de la patronal estatal Unef,, assenyala que les plantes fotovoltaiques “si es fan bé a terra, si es prenen les mesures adequades es transformen no en una amenaça o un problema sinó una oportunitat per la biodiversitat”. En aquest sentit, considera que lai, per això, ha reclamat a l'executiu que “ho analitzi cas per cas, independentment de la superfície”.Davant les crítiques del sector, la consellera d'Acció Climàtica,, ha assegurat que el país s'està "posant al dia després de 10 anys d'aturada flagrant" en el desplegament de renovables . "Estem donant resposta a molts dels projectes i ho fem sempre fent prevaldre l'interès del territori i sobretot la biodiversitat, que, però molts cops costa", assenyala Jordà.Segons va publicar a finals de desembre, les zones prioritàries per a instal·lar fotovoltaica pel Govern seran els espais degradats; els entorns d'infraestructures i de zones industrials; les instal·lacions d'autoconsum; els espais compatibles amb l'agricultura i antics espais de conreu abandonats.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor