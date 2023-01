Per què ens surt vapor per la boca quan fa fred?

Un fenomen que no és exclusiu de l'hivern

El vapor a les finestres

A les criatures aquesta simple acció els acostuma a fer molta gràcia, però, sovint, no els sabem explicar per què el nostre cos reacciona així quan s'exposa a baixes temperatures. El cert és que darrere d'aquest vapor que traiem s'amaga unaEl que passa és una reacció química, ja que de la nostra boca surt. Depenent de les condicions d'humitat i de temperatura ambient, el baf serà més o menys gran.Si fa calor i no hi ha humitat, les probabilitats que aparegui el vapor són pràcticament nul·les. Generalment, per sobre dels 10 graus aproximadament amb un ambient sec tampoc es formarà, però si ha plogut recentment, encara que la temperatura sigui superior a aquests 10 o 11 graus veurem que sí que fa acte de presència.Aquest peculiar fenomen també apareix en altres èpoques de l'any, fins i tot a l'estiu. A vegades, al juliol o a l'agost es desfermen violentes tempestes, sobretot cap a la muntanya després de jornades de molta calor. És conseqüència d'aquests ruixats d'alta intensitat, o de calamarsades, que els registres cauen força i afavoreixen la formació dels bafs.A banda de a les nostres boques, també ens podem haver fixat que el baf es forma de manera natural cada matí als vidres de les finestres. Aquesta és una cosa que passa quano si s'acumula. Probablement, a l'alba haurem observat el vapor d'aigua condensat en estat líquid. Aquest canvi es produeix gràcies al contacte de les gotetes microscòpiques amb una superfície física. Els cristalls es xopen. I altres vegades, simplement, s'entelen.De la humitat relativa i de la temperatura ambient.

