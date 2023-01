Tot un any d'actes per subratllar l'«excel·lència» de l'arquitectura de Domènech i Montaner

Trajectòria destacada en diferents àmbits

Elde l'Institut Pere Mata deha estat l'escenari, aquest divendres al migdia, de la presentació dels actes que conformaran l', amb motiu del centenari de la mort del. En un acte conduït pel periodista Xavier Graset, s'ha volgut fer valer la trajectòria d'una. Concerts, jornades, visites guiades, un congrés i conferències, entre altres, serviran per "redescobrir el geni".Abans de donar pas a les autoritats, Graset ha comentat la relació de Domènech i Montaner amb la capital del Baix Camp, on l'Institut Pere Mata,són "joies" arquitectòniques referents del modernisme local. Igualment, s'ha referit a la Casa Gasull, o altres intervencions en indrets diversos del terme. "El seu llegat és fecund a la ciutat", ha destacat el comunicador.La consellera de Cultura,, ha celebrat l'"" dede l'arquitecte, n'ha destacat que va ser "" en establir el "diàleg" entre les diferents disciplines artístiques i creatives. En aquesta línia, ha posat d'exemple el "valor" de l'Institut Pere Mata. "Les seves parets ens demostren que l'art pot ser sanador", ha dit, en al·lusió a l'època en què l'edifici va ser un sanatori. La programació prevista, ha apuntat, "ha de permetre projectar un exponent universal de la nostra cultura; n'hem de difondre el llegat i preservar-lo sempre".Acte seguit, les comissàries de l'Any Domènech i Montaner,, han reivindicat la figura de l'arquitecte, que "té molts vessants", i la programació que els vol donar a conèixer. "Va ser moltes altres coses. Va exercir en altres àmbits: en l'art, en la política, en la docència", han exposat. També han explicat que els actes programats s'han articulat a partir de, les anomenades Domènech arquitecte, Domènech policèntric i Domènech: Europa i més enllà. Tot plegat serà "descentralitzat", ja que les activitats es faran també a Barcelona o a Canet de Mar, entre altres. El programa, han precisat, segueix obert.L'alcalde de Reus,, ha descrit l'arquitecte com un "home de país" que, a més, va ser "transversal". La seva obra "és art, però també poesia, política", ha manifestat el batlle. També ha volgut fer valer quea través d'obres com l'Institut Pere Mata. "Donar el tret de sortida a aquesta commemoració a Reus és una satisfacció", ha celebrat finalment.

