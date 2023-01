Andreu Claret, premi Ramon Llull amb «París érem nosaltres»

Qui és Andreu Claret

Cinc obres finalistes

El(Acs, França, 1946) ha guanyat aquest divendres el XLIIIamb l’obra. El volum explica la història d’una extraordinària vida d’unfill de rabassaires que s’enamora d’una jove i decideix refugiar-se adurant laEl protagonista se sobreposa a l’ambient tòxic i combat l’adversitat. Segons el jurat, es tracta d’una, amb personatges “inoblidables”, que contribueix a tancar les ferides que la guerra i l’exili van produir en moltes famílies catalanes. L’obraa Columna i l’autor rebrà undotat enEn la novel·la el, el polític català - pare de l'autor -, gestionarà el circ més gran de França, explotarà boscos d’Occitània sota l’ocupació d’Alemanya hitleriana, organitzarà els primers concerts solidaris de Pau Casals, col·laborarà amb el maquis de la Cerdanya, escaparà de les urpes de la Gestapo i dirigirà una publicació catalanista que advoca per la unitat. Els personatges s’hauran d’enfrontar a penúries, persecucions i a la moral establerta i juntsEn roda de premsa, Claret s’ha mostrat “honorat” i “aclaparat” per haver rebut el premi i ha explicat que amb París érem nosaltres ha volgut cloure unaal llarg de 15 anys amb una història familiar. Ha reconegut que la novel·la suposa una dimensió “íntima” i “molt personal” i que, en aquest sentit, ha estat un repte per a ell.La novel·la explica la, la sevai de retruc la seva. El treball explora en les contradiccions i en les ferides generades per la guerra i l’exili. “El llibre té un, m’ha deixat encom ai d’una família que va patir les contradiccions i misèries de la Guerra Civil i les guerres a Europa. La novel·la m’ha ajudat a anar fins al fons i comprendre coses que potser no havia entès. M’he sentit més en pau amb la pròpia història familiar”, ha expressat. “La novel·la m’ha ajudat a refer ponts trencats de la meva família amb parts d’aquesta que havien desaparegut pel camí de l’exili. Espero que serveixi als milers de catalans que es van haver d’exiliar després de la Guerra Civil”, ha afegit.Així, ha detallat que el volumen un context molt advers de laque a través d’aquesta relació se supera l’adversitat. “L’exili era molt difícil, molt tòxic, però no he caigut en el parany i ho he plantejat des de l’esperança d’una parella que es va sobreposar a l’adversitat i es va obrir camí”, ha comentat.de la família Claret sinó de laque conté sentiments, contradiccions, amor, passions i moments de defalliment. “Una vida molt difícil i una història de superació”; ha dit. “A l’exili semblava que l’horitzó no s’obrirà mai i que no podríem tornar a Catalunya. Semblava que una guerra s’encavalcava amb una altra”, ha relatat.Tot i que ha aportat alguns elements de ficció perquè la novel·la funcionés, Claret ha dit que la novel·la està escrita eni que no li semblava “honest” plantejar uns personatges principals de ficció. Les vides del pare i la mare mantenen els noms i els fets que van protagonitzar.Entre els personatges de l’exili amb qui té contacte el protagonista hi ha noms com. S’hi relaten vivències com quan va tornar a Barcelona per la nevada de 1962, el retorn d’Andorra a Barcelona, 78 cartes intercanviades amb Pau Casals o com va escapar-se de la Gestapo. La història de la novel·la succeeix en diversitat d’espais andorrans i francesos com París però també a Catalunya com a Súria i en poblacions del Bages.Andreu Claret va néixer en una família dei va començar a exercir ela la revista Cambio 16. Ha estat delegat de l’Agència EFE a l’Àfrica subsahariana, a l’Amèrica Central i director a Catalunya. També ha col·laborat en mitjans catalans com La Vanguardia, l’Avui, Catalunya Ràdio o La Ser.També va liderar l’Institut Europeu de la Mediterrània durant cinc anys i va ser director de la Fundació Anna Lindh per al diàleg intercultural amb seu a Egipte. Com a autor ha publicat la trilogia de novel·les sobre la Guerra Civil a Catalunya: El secret del brigadista, El cònsol de Barcelona i 1939. També ha publicat La caiguda de Barcelona i Venjança.En l’actual edició del Premi Ramon Llull 2023 s’han rebut 59 obres originals i inèdites de les quals el jurat ha escollit cinc finalistes. És el cas d'Amor de ciutat de Francesc Barriga Pérz, Bespredel sense límits de Núria Borrut Mulet, L'home del billar de Ramon Reguant (pseudònim de l’obra finalment guanyadora), L’imperi de la terra de Marta Fornieles i Raimon Miranda i Un cor fràgil de Mariana Permanyer (pseudònim).El jurat de la XLIII edició del premi ha comptat amb Carles Casajuana, Pere Gimferrer, Isona Passola, Núria Pradas, Gerard Quintana, Carme Riera i Emili Rosales. L’obra guanyadora té compresa l’edició en català, castellà i en portuguès. També la perspectiva de traduir-se en altres llengües.

