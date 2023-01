Revifen les mobilitzacions contra el Quart Cinturó després de la cessió d’ERC a l’exigència del PSC

El moviment d'ERC per salvar els pressupostos a través de la cessió al PSC per impulsar el Quart Cinturó ha caigut com un gerro d'aigua freda alsd'aquesta infraestructura, entre els quals històricament hi havia hagut ERC i també el conseller actual de Territori,Tant és així, que diverses plataformes han decidit convocarper mostrar el seu rebuig a l'impuls de la Ronda Nord, que a parer seu, implica "trinxar el territori". A hores d'ara, hi ha convocades protestes aquest divendres a la tarda a

⚠️ CONVOCATÒRIES URGENTS⚠️



➡️ Davant la notícia d'ahir al parlament, no cedirem i seguirem defensant el territori avui divendres 27 de gener davant els ajuntaments de les capitals del Vallès 🌳🌿🌾



➡️17:30h Terrassa i Sabadell

➡️19h Granollers#NOalQuartCinturó pic.twitter.com/o2U4vTOdqO — ADENC (@Adenc1982) January 27, 2023

El Quart Cinturó és un projecte que remunta a la, en ple desenvolupisme franquista, quan es van projectar diverses infraestructures entre les quals hi havia el Quart Cinturó, una autovia sobre territori forestal entre el Baix Llobregat i el Vallès. Des d'aquella decisió a avui, només s'han desenvolupat, i durant tots aquests anys múltiples entitats ecologistes s'hi han posicionat en contra. També ERC considera que aquest és un model caduc, però les exigències del PSC per als comptes han obligat els de Pere Aragonès a assumir el cost d'aquesta contradicció, votar a favor de l'impuls del Quart Cinturó, i a canvi tenir pressupostos, que són un bé "superior". Tot i la decisió, encara no és definitiu que el PSC acabi aprovant els comptes , ja que encara queden "temes pendents".Aquest divendres al matí, després que el Parlament aprovés la moció del PSC per impulsar el Quart Cinturó amb un amplíssim suport i amb, el portaveu de la Plataforma Quart Cinturó,, ha assegurat que aquesta infraestructura és una. "És un projecte totalment desencertat. Es va dissenyar als anys 60, en els quals es pensaven que la regió metropolitana de Barcelona tindria avui més d'onze milions de persones", ha apuntat en una entrevista a Els matins de TV3.Malgrat el soroll que ha generat la decisió, l'impuls de la Ronda Nord és un projecte per a molt llarg termini. El que volia el PSC era, lluny de partides pressupostàries -els diners han de provenir del govern espanyol- unsobre l'impuls d'aquesta infraestructura. Aquest matí, el líder del PSC,, ha celebrat que els republicans hagin avalat aquest projecte, que ha assegurat que ha de servir per. Més enllà d'aquesta infraestructura, el PSC també aposta per l'impuls del Hard Rock i l'ampliació de l'aeroport del Prat. Totes elles, segons Illa, són propostes que compten amb undel territori.Després del moviment d'ERC, l'oposició al projecte en l'espectre polític s'ha quedat reduïda a la CUP i els comuns. Especialment, però, són els anticapitalistes que estan impulsant la lluita al territori. Avui mateix, dirigents comhan compartit a les xarxes socials la convocatòria d'aquestes mobilitzacions. Ahir, un cop executat el moviment d'ERC, la diputadava assegurar que aquesta infraestructura és un pas "endarrere", i també va anunciar que han sol·licitat formalment al Parlament la compareixença del conseller de Territori per explicar que implica aquesta decisió. Des dels comuns, també ahir,va carregar contra aquest model, però va assegurar que mentre no hi hagi un "sol euro" als pressupostos per impulsar-lo, el seu pacte amb el Govern pels comptes "està intacte".

