30.000 cristalls de Swarovski i cinc hores de feina: les bambolines d'un dels conjunts més trencadors de la història

Tota una fita que ha costat cinc hores de feina

Heidi Klum i un cuc gegant, Lady Gaga i la carn crua

Mike Marino, owner of Prosthetic Renaissance, on the cost of Heidi Klum’s worm Halloween costume:



“It costs a lot more than anyone would think.”



🔗: https://t.co/0s11h6o7dz pic.twitter.com/n8MpZJD7QJ — Pop Crave (@PopCrave) November 5, 2022

10. The World Will Never Forget This Lady Gaga Look

Lady Gaga caused quite the stir when she arrived at the 2010 MTV Video Music Awards in designer Franc Fernandez's infamous meat dress. pic.twitter.com/nyBLJ4wvpV — 𝑜𝓉𝒾𝓈 (@ebruphs) January 19, 2023



La fusió de tres genis que va canviar-ho tot

Hi ha moltes coses. El tall o el material amb què està fet són, només, algunes d'elles i és que, a vegades, el fet que una peça de roba quedi immortalitzada durant anys en la nostra memòria col·lectiva va molt més enllà de les característiques de l'obra d'un determinat dissenyador. També compten els complements, el maquillatge i tot l'attrezzo que hi està involucrat. I d'això en sap molt la rapera nord-americana, que aquesta setmana ha estat en boca de tothom pel conjunt que ha triat per a la desfilada de Schiaparelli a la setmana de la moda de París (França).Quan ella va aparèixer, ja no hi va haver ningú més. Tots els focus enfocaven l'artista, que duia un total look vermell: vestit ajustat amb part de dalt tipus cotilla, botes pel genoll i arracades d'estil llàgrima amb detalls en daurat. El més particular de tot i, ben segur, el que ha fet del conjuntés que tota la seva pell estava coberta de cristalls Swarovski. En concret, duia l'esfereïdora xifra deper un equip d'assistents durant cinc hores.La seva maquilladora, la, ha desvelat alguns detalls de com ho van fer. Primer, li van posar una pell sintètica sobre el cap rapat per pintar-la tota de vermell i després van començar a enganxar els cristalls amb pinces i cola. "La Doja va tenir molta paciència", ha assegurat McGrath per després afegir que "el resultat va ser una". En un vídeo que ha compartit al seu perfil d'Instagram es pot apreciar el pas a pas del procés.La transgressió de Doja Cat ha superat totes les expectatives que, amb ella, ja eren altes.Amb ella competeixen la supermodelo l'artista. La primera és coneguda, entre d'altres, pels impressionants models amb què sorprèn cada any en la festa que organitza per Halloween. El 2022, possiblement, va ser el més sonat. L'alemanya es va disfressar deen una feina que també va ser titànica. Duranttot un equip de professionals de primer nivell -entre els quals destaca un maquillador de pròtesis professional, un artista de pel·lícules de ciència-ficció i un especialista en maquillatge d'efectes especials- va treballar en la seva transformació, que va ser de cap a peus.En el cas de Gaga, el seu vestit més sonat va ser el dels premis MTV 2010. La cantant novaiorquesa es va presentar a la catifa vermella amb un(barret i sabates incloses). Va ser el primer d'aquestes característiques que va desfilar en un esdeveniment així i va causar tal commoció que va arribar a estar exposat a la secció Dones que molen delde Cleveland (Ohio). 13 anys després, i perfectament conservat, aquest 20 de gener,l'ha comprat per 6,4 milions de dòlars.En el top 3 està el quadre de grans dimensions que l'artista popva convertir en vestit per a la icònica modella dècada dels vuitanta. Tres de les figures més importants del seu temps -el tercer en discòrdia és el rei del plàstic,- van tancar-se 18 hores en un pis per crear un videoclip, un espectacle i una sessió de fotos. Jones va permetre els dos artistes fer servir el seu cos com si fos un full en blanc i, així, van aconseguir crear el que ara es coneix com un dels treballs més innovadors de la moda i l'art contemporanis.Els vestits de Doja Cat, Heidi Klum, Lady Gaga i Grace Jones es repeteixen en bucle en el nostre imaginari perquè sorprenen. Deixen amb la boca oberta i persegueixen un objectiu comú: acaparar totes les mirades. Tota l'atenció. Però hi ha conjunts de tota mena, per tota classe de situacions i que queden impregnats en la nostra memòria per raons de característiques molt diverses, algunes molt personals.En el rànquing dels, aquells que, com els que hem vist, recordarem durant generacions no ens podem oblidar del vermell que l'actriuva fer servir per materialitzar la seva transformació en Pretty Woman o el llegendari, una tendència que arriba fins a la mateixa generació zeta. Tampoc podem obviar, que representa un moment molt concret de la història: l'inici de l'alliberament femení en el món de la moda. O, finalment, elel 1963. L'última imatge de la parella va ser baixant d'un avió. Ella anava per davant amb un vestit de Chanel.

