La batussa política deixa en suspens el futur de les restriccions a nous bars de l'Eixample

L'últim gran debat de ciutat -la manera amb què s'ha de posar- es farà llarg. No només perquè fa setmanes que les dues formacions del govern municipal es discuteix en públic sobre un pla que fa un any que treballen, sinó perquè a última hora, quan s'havia de votar de manera definitiva,. En veure que les posicions contràries al pla dels comuns -que lliga amb les peticions dels veïns- eren majoritàries, el pols polític ha demanat uns dies més per intentar arribar a una solució que ara mateix no és sobre la taula.Mentrestant, representants de totes les. Comptaven que aquest divendres podrien tenir una regulació ferma que posés fre a l'especulació i l'arribada desbocada de nous negocis per a turistes. Tanmateix, aquest divendres marxen sense el pacte esperat. L'agonia s'estira uns dies.La fórmula que s'ha trobat a última hora -que és la via que ja havien demanat alguns grups com Junts, els últims dies- és. La tinenta d'alcaldia d'Urbanisme,, ha liderat la defensa d'aquest pla. Fins ara, havia insistit en què l'única manera d'arribar a temps de protegir el veïnat era que s'aprovés el Pla d'Usos de l'Eixample aquest gener. I, amb aquest relat, ha forçat un debat polític sobre el tema. En veure que no tenia cap suport explícit que sumés prou per donar llum verda al pla, la tinenta ha rectificat les seves projeccions i ha anunciat que retirava la votació.. Amb la intenció d'evitar aquest escenari, finalment, s'ha obert una nova porta. Tenir uns dies per acabar de negociar amb la resta de grups. "La setmana vinent", ha previst la representant de Barcelona en Comú.L'alcaldessa de Barcelona,, ha sortit al pas de la situació reconeixent queel que s'ha viscut avui a l'Ajuntament, i ha anunciat que cperquè se celebri la pròxima setmana. Ja que, per ritmes burocràtics, és l'única manera que la mesura arribi a temps de protegir el teixit, insisteixen fonts dels comuns. En aquest sentit, Colau ha defensat el compromís per aconseguir pacte els pròxims dies. "No deixarem caure l'Eixample" i "impedirem que hi hagi descontrol", ha reblat.El que està en joc, per Sanz, és deixar sense protecció "els barris que més han patit l'especulació". Ja que el pla ha de facilitat que es posi un límit a l'obertura de nous locals que tenen un gran impacte per als veïns, com són els bars, les discoteques, els supermercats nocturns i altres comerços similars amb una vocació turística., ha expressat Janet Sanz, en referència al carrer on ha arribat a haver-hi més terrasses que edificis El gran punt de divisió intern al govern municipal és el mapa de la regulació. El que es planteja és un pla a tot el districte, però que contempla dos tipus de proteccions, segons la zona. Així, contemplava fer una regulació laxa en la major part del districte i tenir una protecció més alta en les vies pacificades -o en procés de fer-ho- a més de l'entorn del carrer Girona i del Mercat de Sant Antoni. Els comuns ja han reduït dues vegades les seves expectatives expressades públicament, acceptant fer decréixer l'ambició de la protecció, però això encara no convenç el PSC. "L'Eixample té carrers amb moltes persianes abaixades i necessitem", ha reblat la tinenta d'alcaldiaSegons expliquen fonts socialistes a, en les últimes hores d'aquest dijous s'hauria arribat a un principi d'acord en què s'alliberava el carrer Sepúlveda de la regulació més estricta, canviant el darrer dibuix presentat per l'Ajuntament de Barcelona. Aquest matí, en canvi, els comuns no haurien acceptat aquesta última proposta i no s'ha arribat a un acordL'únic grup que s'havia mostrat predisposat a facilitar l'avenç del pla dels comuns ha estat ERC, tot i reivindicar que no era una proposta que considerés adequada. "", ha insistit el portaveu, però ha obert la porta a permetre que s'aprovés si algun altre partit evitava confrontar-lo. Finalment, però, tots els partits de l'oposició i el PSC han anunciat que votarien en contra, i Coronas ha advertit que, davant aquest fet, s'abstindrien. Davant aquesta realitat, s'ha acabat anul·lant la votació formal del punt.El calendari pressiona, sobretot, perquè l'11 de març caduca l'actual moratòria de llicències de negocis que posa un topall a què puguin arribar nous comerços sense cap limitació a l'Eixample. "", advertia aquest dijous el portaveu veïnal Xavier Riu. També ho temen així des del govern municipal.El problema és que les decisions, després de formalitzar-se políticament, per fer-se efectives han d'estar publicades al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i aquest tràmit ara. Fet que faria impossible que si el el pla es tractés en el ple del mes següent -el 24 de febrer- arribés a protegir els carrers de l'arribada de peticions de nous negocis, insisteixen fonts municipals.Ara, doncs, faltarà veure com avança un possible acord els pròxims dies i si és possible arribar a temps perquè no hi ha una finestra temporal que dispari les llicències per a qualsevol tipus de comerç a les vies més desitjades de l'Eixample.

