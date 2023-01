El pis més car de l'Estat, venut a Barcelona per més de 40 milions d'euros

Serveis equiparables a un hotel de gran luxe

És un empresari asiàtic que ha pagatper un àtic de 650 metres quadrats entre el passeig de Gràcia i l'avinguda Diagonal de Barcelona, una de les zones més exclusives de la ciutat. L'operació, que s'ha tancat recentment,és el pis més car venut mai a l'Estat i també el que costa més per metre quadrat.El bloc s'ha alçat on hi havia l'antiga torre de Deutsche Bank. En un inici, es va temptejar la possibilitat que s'instal·lés un hotel Four Seasons, però la moratòria hotelera de l'Ajuntament de Barcelona va enterrar aquesta iniciativa. Finalment, el, que es va quedar el terreny, va canviar el projecte: un complex residencial de gran luxe amb el segell de. La idea ha costat 160 milions d'euros, una xifra que esperen anar recuperant amb la venda dels habitatges.L'edifici, de, té 30 apartaments i quatre àtics. Totes les habitacions del complex són, com a mínim, de 120 metres quadrats i tenen entre una i quatre habitacions. L'arquitecte espanyol Carlos Ferrater,, s'ha encarregat del disseny del bloc i l'interiorisme ha estat obra de l'estudi londinenc Muza Lab.

Les residències del Mandarin disposen d'espais de fitness i benestar, un gran saló biblioteca, sales de reunions privades i un gran jardí panoràmic al terrat, amb zones de descans i una piscina privada, de la qual se n'ocupa un equip de treballadors de la finca format per més de 20 persones. De la mateixa manera, els residents tenen accés prioritari a les instal·lacions i serveis del Mandarin, inclòs el restaurant Moments (d'una estrella Michelin) i un spa.



