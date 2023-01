Ratificada la condemna a un cap dels Mossos per assetjar una agent que tornava d'una baixa per maternitat

El relat dels fets

"Tu el que has de fer és operar-te els pits"

Detalls de la condemna

Elha ratificat la sentència dictada per l'Audiència de Barcelona que, el desembre de 2021, va condemnar unde la Unitat d'Investigació delsd'Esquadraa sis mesos deper assetjar laboralment una subordinada. Així, estableix que la demandant haurà de percebre unacom a compensació.El jutge ha desestimat el recurs d’apel·lació presentat per l'home en considerarla versió de la víctima i donar per acreditades les frases "denigrants" que el condemnat hauria expressat vers ella. A més a més, reconeix que l'hauria "relegat" a desenvolupar tasques administratives quan va demanar una reducció de jornada perEls fets es remunten a lquan el condemnat va incorporar-se com a subinspector de la Unitat d'Investigació de la comissaria dels Mossos de la ciutat del Vallès Occidental, on el mes de setembre de 2013 es va reincorporar la dona després d'una. L'agent va demanar una reducció de jornada que se li va concedir. Segons la sentencia, aquest fet va fer que l’acusat decidís canviar-la de lloc de feina, de forma que va deixar de treballar a la Unitat d’Investigació, com havia fet fins aleshores, i va ser reubicada al grup d’anàlisis i suport de la citada unitat, on “bàsicament feia funcions administratives”. Així mateix, apunta que durant aquest període,, “mostrant el seu descontentament o contrarietat per la reducció de jornada a la qual tenia dret per fer-se càrrec del seu fill lactant”.Afegeix, que el mes d’abril de 2015 el sotsinspector va decidir reestructurar el mobiliari de la unitat col·locant les taules i ordinadors de cara a la paret, un fet que no va agradar a la demandant que“Com a represàlia i en actitud degradant” el cap va traslladar-la a la unitat d’anàlisis i suport, ubicada a la planta zero de l’edifici, en un espai de treball diferent del de la resta de membres de la unitat. Des d’aquell moment, l’agentper desenvolupar les seves funcions.“No li assignava funcions policials, sinó bàsicament administratives,que la seva unitat tenia, ni li impartia ordres directes o instruccions”, reconeix la sentència que diu que el condemnat només es comunicava amb ella a través dels seus companys “dient-li que no servia com a policia,i que únicament servia com a administrativa”.En data 20 i 23 d’octubre de 2015 la denunciant va reunir-se amb el seu superior i en aquesta trobada l’home “amb ànim de degradar-la va proferir-li expressions tals com “tu el que has de fer és operar-te els pits” o. També va utilitzar frases com “és que tens la regla?” o “ves a la perruqueria i posa’t maca i comença a espavilar-te una mica”. De fet, la sentència assenyala que mentre la policia plorava afectada per les paraules del seu superior, aquestperquè veure una dona plorar volia dir que tenia sentiments. L'endemà, la demandanti va caure a terra colpejant-se el cap, per la qual cosa va necessitar ser atesa a l’hospital.Poc després, la demandant va iniciar unacom a reacció a una problemàtica en l’àmbit laboral amb diagnòstic de trastornque va provocar que el mes d’abril de 2017 es declarés la seva incapacitat permanent absoluta. El mes de febrer de 2016, quan havien passat quatre mesos des de la baixa mèdica de la demandant,on l’estaven tractant per rebre informació sobre les visites que havia fet la seva subordinada. A banda d'això, va ordenar els membres de la Unitat d’Investigació que fessin notes informatives relatives a la demandant.L’any 2021 el jutge va condemnar el sotsinspector a sis mesos de presó i, així com a assumir les despeses del judici i les de l’advocat de l’acusació per un delicte d’. Alhora va determinar que la víctima havia de rebre una indemnització com a compensació. Després que el jutge hagi desestimat el recurs d'apel·lació, el condemnat pot presentar un

