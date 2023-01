L'economia espanyola va créixer un 5,5% el 2022, per sobre de qualsevol previsió

Pes de la demanda nacional, externa i interna

, després d'anotar-se en l'últim quart de l'any un repunt trimestral del 0,2%, el mateix percentatge que en el trimestre anterior, segons l'avanç de dades de Comptabilitat Nacional publicat aquest divendres per l'Institut Nacional d'Estadística (). D'aquesta manera, l'economia espanyola va encadenar l'any passat el seu segon creixement anual consecutiu després de l'avanç del 2021, que va suposar el retorn a taxes positives després del descens històric del PIB de l'11,3% provocat per la irrupció del Coronavirus.L'avanç del PIB registrat el 2022del govern espanyol per a aquest exercici (4,4%) i està per sobre de les projeccions d'alguns organismes com(5,2%), el panell de Funcas (5%) i el Banc d'Espanya (4,6%).La vicepresidenta primera de l'executiu i ministra d'Assumptes Econòmics i per a la Transformació Digital,, ja havia avisat que la previsió del govern es quedaria curta i que el creixement de 2022 se situaria per sobre del 5%. De fet, el seu departament ha destacat aquest divendres que el creixement del 5,5% de 2022 s'ha aconseguit "en un", marcat per les conseqüències de la invasió de Rússia a Ucraïna, cosa que evidencia la "gran solidesa i resiliència" de l'economia espanyola.La demanda nacional va aportaral creixement del PIB el 2022, xifra 2,4 punts inferior a la de 2021, mentre que la demanda externa va contribuir amb 2,6 punts, 2,3 punts per sobre de l'exercici anterior, "gràcies al dinamisme de les exportacions", segons Economia. En el cas de la demanda interna, el ministeri ressalta que "de la pujada de costos", amb un creixement del consum privat i de la inversió superior al 4%. A preus corrents, el PIB de 2022 es va situar en, un 10,1% més que el 2021. "L'Estat pràcticament ha recuperat el nivell de PIB previ a la pandèmia", subratlla el departament que dirigeix Nadia Calviño.En taxa, el PIB del quart trimestre va créixer un 2,7%, la qual cosa suposa 2,1 punts menys que en el trimestre precedent (4,8%), degut, sobretot, a una menor aportació de la demanda interna. En concret, la contribució de la demanda nacional al creixement del PIB interanual va ser de 0,6 punts, dos menys que en el tercer trimestre de 2022, en tant que la demanda externa va contribuir amb 2,1 punts, una dècima menys.En tot cas, l'INE explica que per diverses raons relacionades amb el calendari de disponibilitat d'algunes de les fonts utilitzades en l'últim trimestre de l'any, el volum d'informació avançada en l'avanç de dades d'aquest divendres ha estat menor que en ocasions anteriors. Aquest fet, precisa, unit a la dificultat que ha suposat per al mesurament estadístic un canvi de conjuntura com el de la crisi de la Covid, "fa preveure que les futures revisions dels resultats avui publicats puguin ser d'una magnitud més elevada que l'habitual". L'avanç de dades de l'INE està elaborat amb laen la majoria dels casos, encara que també ha inclòs estimacions d'indicadors per al mes de desembre basades en dades administratives i altres fonts addicionals.

Mostra el teu compromís amb Nació.

Fes-te'n subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te'n subscriptor