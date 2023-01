La patronal dels VTC convoca tres dies de manifestacions i marxes lentes

La patronal dels Vehicles de Transport amb Conductor (VTC) ha convocat tres dies de manifestacions i marxes lentes els pròxims 6, 7 i 8 de febrer des de la plaça Espanya de Barcelona per denunciar que la "desídia", les "errades administratives" i una regulació "mal aplicada" tenen "bloquejada" la seva activitat econòmica des de l'1 de gener.



Segons l'Associació Gran Turisme de Catalunya, des d'aquella data s'han denegat 600 llicències urbanes per errors que atribueix al departament de Transports de la Generalitat "sense verificació per part de l'AMB", per haver venut vehicles per "sobreviure el període pandèmic", per fer canvis de societat "per subsistir" o per no signar una declaració responsable el 2019. "Som autònoms i Pimes que hem de fer front a fortes inversions", alerta l'associació al comunicat on anuncia les manifestacions. També lamenta que no s'ha atès la petició "insistent" de reunions "i respostes".

L'anunci del sector dels VTC arriba l'endemà que centenars de taxistes ocupessin la Gran Via de Barcelona en una protesta contra les plataformes de lloguer d'aquest tipus de vehicles, que consideren competència deslleial., portaveu de l'Associació VTC Gran Turisme de Catalunya, ha explicat que la manifestació del 17 de gener va tenir "molt bona recepció entre els companys", però un impacte nul a les administracions. "", ha lamentat.Per aquest motiu han fet la nova convocatòria de manifestacions i marxes lentes, que no serà l'última, ha advertit, si el conflicte persisteix. Llort ha volgut subratllar que taxis i VTC són diferents, i per això ha considerat que no poden estar regulats igual. ". És un model de negoci diferent del del taxi, no podem estar sota la mateixa normativa o el mateix reglament, no s'adapta l'un a l'altre", ha emfatitzat.

