La cessió d'ERC en la negociació dels pressupostos catalans amb el PSC , amb el vot positiu en la moció per fer "efectiu" l'impuls de laha tingut, tant des del sector polític com econòmic i d'entitats en pro de la promoció del transport públic.Las'ha incrementat els últims dies, arribant des de més enllà de les fronteres de Barcelona. La capital vallesana i la seva localitat veïna, Castellar, van aportar el seu gra de sorra aquestes converses pels comptes amb un vídeo, llançat a través les xarxes socials del PSC , recalcant la necessitat d'aquesta construcció i unamb el territori.L'alcaldessa de Sabadell,, no ha amagat la seva satisfacció, perquè ha canviat l'escenari a "fa una setmana". I ha definit el pas donat a la cambra catalana de, perquè "era unaper a la ciutat i la comarca". Li ha posat un però,, en referència al, i que es va escenificar en un acte a la seu del Consell Comarcal del Vallès Occidental el passat estiu . Ha garantit que "treballarem per arribar acords", ja que, com ha precisat, "dona resultats" i ha posat d'exemple, entre altres projectes, elL'alcalde de Castellar, i president del Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC), el socialista, ha fet unad'aquesta entesa expressada al Parlament., ha dit i ha seguit, "tornem al punt de partida" per. "Ens dona cert optimisme", ha confessat, encara que ha remarcat que la Ronda Nord ja estava prevista al Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) , "que es va gestar durant cinc anys" amb tots els agents del territori i el Govern. Giménez espera que s'acabi així "unque pateixen" els veïns de Castellar.L'alcaldable d'ERC a Sabadell,, ha mantingut la postura contrària "de sempre" envers aquesta infraestructura:i ha continuat, "no és el model de país, ni de ciutat ni de comarca. No ho és i no ho ha estat mai". El republicà, però, ha admèsa la qual s'ha trobat el president de la Generalitat, Pere Aragonès , perquè "necessitem tots els recursos possibles per satisfer la necessitat de la gent", ha justificat.El president de la Cambra de Comerç de Sabadell,, ha reconegut que aquest pas endavant per culminar la Ronda Nord. Malgrat això, ha recordat que hi haamb aquesta obra i "volem veure com es concreta". En aquest sentit, ha apuntat quefins que posin les màquines i tampoc "la deixarem de reivindicar", però és un "senyal per a les infraestructures que necessitem".La Promoció pel Transport Públic (PTP) ha emès un comunicat en què ha recalcat que. I ha avisat que "no soluciona allò pel qual el defensen els seus impulsors: no millora la pròpia eficiència de la xarxa". A més, ha assenyalat que més carretera suposai, per tant, "més ús del vehicle privat" i "porta volums de trànsit a prop del col·lapse". I ha instat que es faci una aposta pel transport públic com ara, els intercanviadors de l'R8 de Rodalies a Sant Cugat i Rubí amb Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i l'augment del pas de trens, entre d'altres.

